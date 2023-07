La GeForce RTX 4060 Ti 16GB devrait arriver le 18 juillet, mais les partenaires constructeurs de la carte ne sont pas intéressés.

Facepalm : Les nouvelles cartes graphiques RTX 4000 Ada de milieu de gamme apparaissent de plus en plus comme des offres médiocres, leur prix étant la principale déception. Les clients avaient espéré une déclinaison de la 4060 Ti avec plus de VRAM, mais le prix de 500 $ fait fuir les vendeurs d’AIBs (Partenaires constructeurs).

Des fuites fiables indiquent qu’un nouveau modèle GeForce RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM pourrait être lancé dès la semaine prochaine. Les utilisateurs déçus par la déclinaison sortie à la fin du mois de mai ont demandé un modèle avec plus de mémoire. Cependant, NVIDIA et ses partenaires constructeurs du conseil d’administration auraient prédit que le prix de la nouvelle version limiterait son succès.

Les informations les plus récentes suggèrent que la RTX 4060 Ti de 16 Go sera disponible le 18 juillet. Cependant, le rédacteur en chef de HardwareLuxx, Andreas Schilling, s’interroge sur le prix de la RTX 4060 Ti. dit que les fabricants de cartes d’extension (AIBs (Partenaires constructeurs)) proposent relativement peu de modèles de cette carte parce que son prix de 500 $ est trop proche de celui de la 4070 de 12 Go, qui la surpassera sans doute facilement. Une fuite d’ITHome suggère qu’au moins une Asus ROG Strix 16GB 4060 Ti pourrait coûter plus cher que la 4070 la plus abordable.

La RTX 4060 Ti ’16GB’ devrait donc arriver ce mois-ci, le 18 selon les rumeurs. Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette information, car je ne la connais pas, mais NVIDIA a déjà annoncé une sortie en juillet. Il n’y a pas de programme d’évaluation officiel pour ce modèle, il n’y aura pas de FE… – Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) 10 juillet 2023

Hardware Unboxed communiqués qu’il n’y aura pas de tests pour le prochain GPU au lancement parce que les AIBs (Partenaires constructeurs) ne fourniront pas d’échantillons. NVIDIA a si peu confiance en cette carte qu’elle ne sortira même pas une Founders Edition.

Dans notre test du GPU 4060 Ti de 8 Go, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un GPU parfaitement capable, mais hors de prix. Les produits de milieu de gamme de la précédente génération de la série RTX 3000 de NVIDIA ou de la gamme Radeon RX 6000 d’AMD offrent des performances comparables à des prix bien plus intéressants. Notre benchmark de 50 jeux montre que le 4060 Ti dépasse à peine son prédécesseur – le 3060 Ti – et dans certains cas, il est même plus lent.

La RTX 4060 (non Ti) n’a pas fait beaucoup mieux. Ses 8 Go de VRAM – une quantité critiquée par les clients depuis que NVIDIA l’a incluse dans la RTX 3070 – sapent la valeur de la carte à son prix de 300 $. Les sites de ventes européens semblent être du même test, puisque l’accueil mitigé de la carte sur ce marché a entraîné une baisse des prix. De plus, le bus mémoire de 128 bits n’arrange rien. Dans l’ensemble, le GPU donne l’impression qu’il aurait dû s’appeler RTX 4050. À l’heure actuelle, la seule carte Lovelace offrant un bon communiqué qualité-prix est la carte phare 4090, qui coûte 1 600 dollars.



