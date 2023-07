Twitter trouve un partisan improbable en la personne d’un chef taliban qui le test "intolérant" Méta

En bref : Elon Musk a peut-être des sueurs froides à l’idée que le fil Twitter devienne l’application à la croissance la plus rapide de tous les temps, mais il peut au moins compter sur le support d’Anas Haqqani, un haut dirigeant taliban, qui a salué l’engagement de Twitter en faveur de la liberté d’expression et fustigé la « politique intolérante » de Meta.

Haqqani a posté un message sur Twitter qui présente deux avantages importants par communiqué aux autres plateformes de médias sociaux. Le premier privilège qu’il salue est la liberté d’expression, tandis que le second est la nature publique et la crédibilité de Twitter. « Twitter n’a pas de politique intolérante comme Meta. Les autres plateformes ne peuvent pas la remplacer », a-t-il écrit.

Twitter présente deux avantages importants par communiqué aux autres plateformes de médias sociaux.

Le premier privilège est la liberté d’expression. Le second privilège est la nature publique & ; la crédibilité de Twitter. Twitter n’a pas de politique intolérante comme Meta. Les autres plateformes ne peuvent pas le remplacer. pic.twitter.com/oYQTI3hgfI – Anas Haqqani(اÙÂس ØÙÂاÙÂÂ) (@AnasHaqqani313) 10 juillet 2023

Avant de prendre les rênes de Twitter, Musk a longuement parlé de faire de la plateforme un bastion de la liberté d’expression. Il a ensuite rétabli des comptes suspendus suite aux résultats d’un sondage, dont celui de Donald Trump. Il semble que la politique de modération de contenu plus laxiste de l’entreprise plaise à Haqqani.

Selon Insider, le père de Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a fondé le réseau Haqqani qui, en 2021, a été désigné comme organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain, dix ans après que les Talibans aient reçu la même désignation. Selon le National Counterterrorism Center, ce réseau était considéré comme le « groupe d’insurgés le plus meurtrier et le plus sophistiqué » en Afghanistan pendant l’occupation américaine.

Il semble que la liberté d’expression de Twitter soit une caractéristique attrayante pour les Talibans, ce qui n’est pas un support que Musk souhaitera obtenir à un moment où son rival Threads a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs en cinq jours. Meta a mis un frein à l’utilisation de Facebook et de WhatsApp par les Talibans, il est donc peu probable que le groupe ouvre un compte officiel Threads.

Vous êtes libre d’être vous-même ici – Elon Musk (@elonmusk) 11 juillet 2023

Au début du mois de mai 2021, alors que les forces américaines et de l’OTAN entamaient leur retrait définitif d’Afghanistan, les talibans ont lancé une vaste campagne sur les médias sociaux, rapporte la BBC. Cette campagne comprenait des tweets et des hashtags relatifs aux victoires du groupe et aux tentatives d’obtenir un support, ce qui contraste fortement avec leur opposition antérieure à la technologie occidentale moderne.

« Les talibans voulaient contrer leur propagande et c’est pourquoi nous nous sommes également concentrés sur Twitter », a déclaré un membre des talibans à la chaîne britannique. « Les médias sociaux sont un outil puissant pour changer la perception du public.

Certains membres ont même reçu des coches bleues de vérification avant que Musk ne rende cette fonctionnalité payante. À la suite du changement opéré par Musk, au moins deux responsables talibans et quatre partisans importants en Afghanistan paient actuellement pour les coches.

La présence des talibans sur Twitter est depuis longtemps controversée. Après sa suspension de la plateforme à la suite des émeutes du Capitole, l’ancien président Donald Trump a déclaré : « Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter : « Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C’est inacceptable. »



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :