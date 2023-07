Elon Musk poursuit le cabinet d’avocats qui l’a forcé à acheter Twitter

Pourquoi c’est important : Elon Musk doit être très stressé en ce moment. Entre son entraînement en vue d’un éventuel combat en cage avec Mark Zuckerberg (ou d’un concours de « mesure » au sens propre) et le fait de voir Threads, le rival de Twitter, devenir l’application à la croissance la plus rapide de tous les temps, l’homme le plus riche du monde poursuit le cabinet d’avocats qui représentait Twitter lorsqu’il tentait de se soustraire au rachat de l’entreprise pour un montant de 44 milliards de dollars.

La semaine dernière, X Corp. de Musk a porté plainte contre Wachtell, Lipton, Rosen et Katz pour avoir prétendument surfacturé Twitter dans le cadre d’une facture juridique de « dernière minute » d’un montant de 90 millions de dollars.

Wachtell a représenté Twitter alors que Musk essayait de revenir sur son offre d’achat de Twitter pour 40 milliards de dollars. Il a contribué à conclure l’accord en novembre 2022, ce qui lui a valu des honoraires de 90 millions de dollars. Un montant de 84,3 millions de dollars, dont la majeure partie était une « commission de succès », a été payé le 27 octobre 2022, le jour de la clôture de la fusion.

Dans son action en justice, X Corp affirme que le fait d’exiger une telle somme d’argent constituait un acte d’exploitation de la part de Wachtell, d’autant plus qu’il ne s’agissait que de « quelques mois » de services rendus par le cabinet d’avocats. Elle affirme également que les honoraires ont été ajoutés à une facture de 16 millions de dollars pour des services horaires destinés à aider l’entreprise à conclure l’accord. La société de Musk cherche donc à récupérer ce paiement.

« Wachtell a exploité une entreprise cliente laissée sans protection par des fiduciaires boiteux qui avaient perdu leur motivation à agir dans le meilleur intérêt de Twitter en vue de sa vente imminente à Elon Musk et à ses entités, X Holdings I, Inc. et X Holdings II, Inc », affirme le procès.

« Pleinement conscient que personne ayant un intérêt économique dans le bien-être financier de Twitter ne s’occupait du site marchand, Wachtell s’est arrangé pour se remplir les poches avec des fonds provenant de la caisse de l’entreprise pendant que les clés étaient remises aux parties Musk », ajoute l’action en justice.

La société holding de Twitter, X Corp, réclame maintenant le remboursement de tout paiement excédentaire associé et des frais d’avocats associés au coût du litige.

Selon des documents judiciaires, l’ancienne directrice et membre du conseil d’administration de Twitter, Martha Lane Fox, a exprimé son horreur face à ces frais dans un courriel adressé à l’ancien avocat général de la société, Sean Edgett, après qu’il lui en ait envoyé une copie. Elle a écrit : « O My Freaking God » (Mon Dieu). Le conseil d’administration de Twitter a pourtant voté en faveur de ces frais.

Wachtell est accusé dans ce procès d’enrichissement sans cause, de manquement à l’obligation fiduciaire, de complicité de manquement à l’obligation fiduciaire et de violation du Business & ; Professions Code (code des affaires et des professions) de la Californie.

Même si le tribunal n’oblige pas Wachtell à restituer la totalité de ses honoraires, Musk affirme qu’il devrait « être condamné à restituer la différence entre les 90 millions de dollars d’honoraires qu’il a perçus et les honoraires raisonnables qu’il aurait perçus s’il avait respecté les directives de facturation convenues dans la lettre d’engagement du 21 juin ».

Musk n’est pas étranger au fait de se dérober aux factures. Selon Insider, il a refusé de payer le loyer des bureaux de Twitter, les dépenses d’anciens employés et les factures des services Google Cloud.

Je propose un concours de mesure de la bite � »ï¿½. – Elon Musk (@elonmusk) 10 juillet 2023

Dans le même ordre d’idées, le match en cage entre Musk et Zuckerberg pourrait se transformer en un véritable concours de mesure des organes génitaux après que Musk, qui a dix enfants, a suggéré l’idée ; il a également traité Zuckerberg de « cuck ». Twitter a déjà menacé de poursuivre Meta pour avoir prétendument copié sa propriété intellectuelle pour Threads. La situation est donc plus tendue que jamais entre le bébé milliardaire et le prétendu roi lézard de Facebook.



