Laver correctement les vêtements de sport : Le meilleur soin pour les microfibres

Contrairement au sport lui-même, le lavage des vêtements de sport n’est pas amusant. Les vêtements portés sentent la sueur, ont des taches qui partent difficilement et votre vêtement préféré s’abîme lentement mais sûrement à force d’être lavé.

Les vêtements fonctionnels en fibres synthétiques nécessitent quelques précautions. Les textiles fonctionnels respirants et thermorégulateurs sont généralement des tissus mixtes dans lesquels sont tissées des fibres élastiques. Celles-ci sont particulièrement fragiles. Si vous les lavez, elles ne doivent pas s’effilocher, sinon vous risquez de faire des tours de piste dans un jogging en coton trop mou.

La laine mérinos est également très appréciée des sportifs. Nous vous expliquerons dans un autre article comment laver le mérinos. Vous devez également laver différemment les vêtements de plein air coupe-vent et imperméables – par exemple les vêtements fonctionnels à membrane.

Avant de mettre la machine à laver en marche, vérifiez toujours les instructions de lavage sur le vêtement. Si vous avez décollé l’étiquette après l’achat, nous vous dirons ce qu’il faut faire.

Sueur et taches

Pourquoi les vêtements fonctionnels sentent-ils si vite ? C’est surtout le sel contenu dans la sueur qui attaque les matériaux fonctionnels. Les bactéries décomposent la sueur, ce qui entraîne ensuite une odeur forte.

Les vêtements fonctionnels que vous portez sur la peau pendant le sport doivent être lavés immédiatement après avoir été portés. Il n’est pas toujours nécessaire de le faire en machine, un lavage à la main suffit souvent. Vous pouvez même prendre le t-shirt merion sous la douche et traiter les parties imbibées de sueur avec un peu de gel douche. Le linge humide ne doit cependant pas rester longtemps dans le sac de sport ou à la maison, en boule dans un coin, mais sécher rapidement afin de lutter contre la formation d’odeurs.

Avant de mettre vos vêtements de sport dans la machine à laver, vous devez prétraiter les taches. Utilisez un produit détachant adapté aux vêtements fonctionnels, comme du savon au fiel, et laissez-le agir pendant quelques minutes.

Vous pouvez également frotter les taches sur les vêtements robustes avec une pâte composée de trois parts de bicarbonate de soude et d’une part d’eau. Prétraitez les taches de sueur sous les aisselles avec du peroxyde d’hydrogène à trois pour cent. Comme ce dernier blanchit légèrement, ne le faites que sur des t-shirts blancs fonctionnels.

Éviter les frottements

Les fibres synthétiques des vêtements fonctionnels sont fragiles. Vous devez donc éviter les frottements inutiles dans la machine. Lavez donc les textiles fonctionnels séparément des autres vêtements. Ne remplissez pas trop le tambour.

Mettez les vêtements de sport à l’envers avant de les laver. Fermez les boutons-pression, les fermetures éclair et les velcros. Les filets de lavage ne protègent pas seulement de l’abrasion, ils empêchent également les microplastiques de se retrouver dans les eaux usées.

Alternatives au programme sportif

Si vous vous demandez déjà quel programme utiliser pour laver vos vêtements de sport, c’est que votre machine à laver n’a probablement pas de programme sport. Ce serait évidemment le meilleur choix.

Les lave-linge ont rarement un programme sport

Le programme sport est un programme court qui ne dure que 15 à 30 minutes. Il est préférable de ne laver que de petites quantités de vêtements de sport, juste après les avoir portés. Vous utiliserez également moins de lessive.

Sinon, la règle est la suivante : basse température, beaucoup d’eau et peu d’essorage.

Ainsi, tout programme délicat est un bon substitut au programme sport, par exemple le cycle délicat. Il est parfois possible d’augmenter la consommation d’eau en utilisant les fonctions Eau Plus ou Rinçage supplémentaire. Cela permet de réduire les frottements dans le tambour, tout comme l’essorage à faible vitesse.

La bonne température de lavage

Les températures élevées n’aident pas à éliminer la sueur et la saleté. C’est la lessive qui les élimine en fin de compte. Ici, vous devriez en choisir un approprié et de bonne qualité.

Cependant, les températures de 60 degrés et plus endommagent les tissus. Les fibres élastiques, en particulier, peuvent perdre leur forme et les vêtements de sport se déforment.

Lavez donc les vêtements de sport à l’eau froide. 20-30 degrés sont bons. Une température de 40 degrés serait également acceptable, mais ce n’est pas nécessaire, cela gaspille de l’énergie inutilement.

La bonne lessive

Ne lavez pas les vêtements fonctionnels avec une lessive universelle, car elle contient des agents blanchissants qui, tout comme les adoucissants, peuvent endommager les fibres synthétiques.

Utilisez donc une lessive liquide, car la lessive en poudre a une composition différente et contient des agents de blanchiment. Une lessive couleur normale suffit. Il peut également s’agir d’une lessive douce spécialement conçue pour les tissus délicats. En ce qui concerne le dosage, la règle est la suivante : moins il y en a, mieux c’est.

Il existe également des lessives pour le sport, dont le but principal est d’éliminer les odeurs de transpiration. Choisissez-en une qui soit antibactérienne, c’est-à-dire qui tue les bactéries. Vous pouvez également utiliser un détergent hygiénique.

Si vous ne souhaitez pas recourir aux produits chimiques vendus en droguerie, il existe également des remèdes maison qui ont fait leurs preuves. Faites tremper vos vêtements de sport en microfibre pendant une demi-heure dans une solution diluée d’acide citrique (mélangée à de l’eau dans une proportion de 1:4). Ensuite, mettez la machine à laver en marche. Vous pouvez également mettre un peu d’acide citrique dans le compartiment destiné à l’assouplissant.

Le vinaigre combat également les odeurs et les bactéries. Ajoutez simplement une demi-tasse de vinaigre dans le compartiment de la lessive. Prenez un vinaigre de table à 5% d’acidité. Vous pouvez alors vous passer de lessive.

Séchage et repassage

Laissez vos vêtements de sport en fibres synthétiques sécher à l’air libre, pas dans un sèche-linge. La chaleur de l’appareil pourrait nuire à l’élasticité des tissus et réduire leur durée de vie.

Il est préférable de sécher les vêtements fonctionnels sur un étendoir et de les laisser sécher complètement.

Il n’est pas nécessaire de repasser les vêtements de sport. Mais si cela est important pour vous, lisez les instructions de repassage sur l’étiquette. Si le repassage n’est pas interdit, réglez le fer à repasser sur une température basse ou utilisez un chiffon pour éviter tout contact direct entre le fer et les vêtements.

Conclusion : lavez le plus délicatement possible

Tous les vêtements de sport ne se valent pas. Leur entretien est aussi différent que la fonction qu’ils remplissent sur votre corps.

Vous ne lavez pas de la même manière un baselayer en fibres synthétiques ou en microfibres et un t-shirt en mérinos que vous portez à même la peau. Un pantalon de ski ou une veste hardshell imperméable à l’eau et au vent ne se lave pas de la même manière qu’une veste outdoor à membrane.

Le terme de vêtement fonctionnel n’est pas toujours utilisé de la même manière, c’est pourquoi de nombreux articles sur Internet mélangent des conseils d’entretien destinés à différents tissus. Dans cet article, nous nous intéressons uniquement aux tissus fonctionnels en microfibres que vous portez directement sur la peau, car ils évacuent bien la transpiration de l’intérieur vers l’extérieur.

Il est préférable de laver ces tissus synthétiques avec un programme sport et une lessive sport, ou avec un autre programme doux à 30 degrés. Utilisez ensuite une lessive couleur et sélectionnez l’option Rinçage supplémentaire sur votre machine à laver.

