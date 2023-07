Eleglide M2: Le vélo électrique de montagne puissant, endurant et ultra équipé

Le monde du cyclisme a connu une grande évolution ces dernières années avec l’émergence des vélos électriques. Parmi ces nouveaux arrivants, le vélo de montagne électrique Eleglide M2 se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes et une conception pensée pour le confort et la performance.

Un moteur puissant pour des performances optimales

L’Eleglide M2 est doté d’un moteur sans balais qui offre un couple de 55 Nm et une puissance instantanée maximale de 570 W. Cette configuration permet à ce vélo de montagne électrique d’atteindre une vitesse de 25 km/h, une performance remarquable pour ce type de vélo.

La puissance du moteur est complétée par une batterie lithium-ion de 15 Ah qui permet une autonomie allant jusqu’à 125 km en mode assisté. Ce qui est particulièrement intéressant pour les amateurs de longues balades.

Des pneus larges pour une meilleure stabilité

L’Eleglide M2 est équipé de pneus de 27,5 pouces de diamètre et de 2,4 pouces de largeur. Ces dimensions permettent d’obtenir une meilleure stabilité et une meilleure adhérence sur tous types de terrains.

De plus, la surface crantée des pneus contribue à réduire l’impact des bosses sur la route, rendant la conduite plus agréable.

Une transmission Shimano pour une conduite fluide

L’un des points forts de l’Eleglide M2 est sans doute sa transmission Shimano à 24 vitesses. Cette transmission, qui comprend 3 vitesses à l’avant et 8 à l’arrière, permet une conduite fluide et sans effort.

Les dérailleurs Shimano sont reconnus pour leur fiabilité et leur précision, ce qui garantit une expérience de conduite optimale.

Un système de suspension et de freinage hydraulique pour plus de sécurité

L’Eleglide M2 est également équipé d’une suspension hydraulique et de freins à disque hydrauliques. La suspension hydraulique, plus réactive que les suspensions traditionnelles, offre une conduite plus douce et plus ferme.

Quant aux freins à disque hydrauliques, ils offrent une meilleure puissance de freinage et une plus grande durabilité que les freins mécaniques.

Un système d’assistance et de contrôle intelligent

L’Eleglide M2 dispose de 5 niveaux d’assistance au pédalage, allant de 12 à 25 km/h, ainsi que d’un mode marche à 6 km/h. Ces options permettent d’adapter la conduite en fonction de vos besoins et de votre condition physique. De plus, ce vélo est équipé d’un écran LCD intelligent qui affiche des informations utiles telles que la vitesse en temps réel, la distance parcourue et l’autonomie restante de la batterie. Enfin, l’Eleglide M2 peut être contrôlé via une application mobile qui offre des fonctionnalités supplémentaires comme le verrouillage du vélo et l’ajustement du temps d’arrêt de l’écran.

