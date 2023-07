Vous aurez besoin d'un rendez-vous, d'un scanner de la tête et d'une ordonnance pour acheter un Apple Vision Pro.

Une vue d’ensemble : Le prix de 3 500 dollars de la Vision Pro et les récents communiqués sur la réduction des objectifs de production indiquaient déjà qu’il serait difficile de l’acquérir lors de son lancement prévu au début de l’année 2024. Cependant, il semble que les clients ne pourront pas entrer dans un site marchand et simplement en commander un. Les premiers achats se feront sur rendez-vous afin de permettre à Apple de personnaliser le casque pour chaque utilisateur.

Mark Gurman de Bloomberg présente les premiers détails des plans d’Apple pour le lancement du casque Vision Pro AR. La disponibilité de ce dispositif à 3 500 $ sera limitée dès son lancement au début de l’année prochaine, et la commande d’une unité nécessite que les acheteurs passent par un processus quelque peu complexe.

Pour acquérir un Vision Pro, les clients doivent d’abord prendre rendez-vous pour un essayage. Une machine spéciale et une application iPhone scanneront la tête de l’utilisateur afin qu’Apple puisse déterminer le bandeau et la taille du joint lumineux appropriés. Les acheteurs en ligne peuvent effectuer des scans depuis chez eux à l’aide de l’application iPhone. Les porteurs de lunettes doivent fournir à l’entreprise les données de leur ordonnance pour que le casque soit équipé des lentilles appropriées.

Bien que l’entreprise vende le Vision Pro dans les 270 Apple Stores américains, les stations de démonstration ne seront initialement disponibles que dans les grandes régions comme New York ou Los Angeles. Par ailleurs, les achats en ligne ne seront pas disponibles avant 2025. Les utilisateurs précoces devront donc se rendre dans un site marchand en dur proche de chez eux.

La raison invoquée par la société pour justifier la date de lancement actuelle est de donner aux développeurs le temps de créer des logiciels convaincants, mais les problèmes de fabrication pourraient en être la véritable cause. Les premiers communiqués indiquent qu’Apple a réduit ses objectifs de production initiaux pour Vision Pro de près de 90 %, passant de 1 million d’unités à 130 000 ou 150 000 au cours de la première année.

Les ventes initiales sont limitées aux États-Unis, les ventes internationales étant prévues pour la fin de l’année 2024. Le Royaume-Uni et le Canada seront probablement les premiers marchés en dehors des États-Unis, et l’Asie et l’Europe suivront probablement peu après. La localisation en français, allemand, chinois, japonais et coréen est également en cours.

Par ailleurs, la société aurait reporté l’introduction de modèles Vison Pro plus abordables au-delà de 2025. Le premier « ordinateur spatial » d’Apple est clairement une première étape, qui vise presque exclusivement les utilisateurs précoces et les passionnés. Il reste à voir si les casques de RV et de RA présentent des cas d’utilisation attrayants au-delà de la consommation de médias en 3D.

