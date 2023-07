Le dernier hommage du Vendredi 13 supprime complètement le grind avec des avantages légendaires gratuits et sans XP.

L’test de la rédaction : Jouer à Friday the 13th : The Game avec des amis peut être l’une des sessions de jeu les plus exaltantes que vous ayez jamais vécues. Cependant, l’essentiel est de jouer avec des amis. Jouer avec des inconnus, en particulier ceux qui refusent d’utiliser un microphone, peut être décevant. Par conséquent, si vous n’avez pas au moins trois ou quatre amis prêts à se joindre à vous, nous vous conseillons d’économiser vos 5 $.

Le célèbre jeu de cache-cache Friday the 13th : The Game ne sera plus disponible après le 31 décembre 2023. La licence du jeu expire à cette date, ce qui entraîne le retrait de Gun Media des boutiques Steam, Switch, Xbox et PlayStation. Bien qu’il ne puisse plus être acheté après cette année, F13 restera opérationnel au moins jusqu’en décembre 2024, car Gun Media a fermé les serveurs dédiés et est passé au matchmaking peer-to-peer en 2021.

Pour célébrer le départ de Friday the 13th, Gun a baissé le prix d’entrée à 5 $ le mois dernier, avec des packs DLC disponibles pour seulement 1 $ chacun. Si cela ne suffit pas à capter votre intérêt, le studio a supprimé tout le « grind » du jeu. Les joueurs commenceront désormais au niveau 150. De plus, chacun recevra 30 des avantages légendaires les plus populaires, sans effets négatifs et avec les meilleurs roulements possibles. Ces changements garantissent que tout le monde est sur un pied d’égalité, sans qu’il soit nécessaire de faire du grind pour obtenir de l’XP ou des CP (la monnaie du jeu utilisée pour acheter des avantages).

Afin de réduire la dépendance des serveurs de base de données, les changements suivants seront effectués pour tous les joueurs le jeudi 6 juillet. pic.twitter.com/pd9pt36kdy – Jeu du vendredi 13 (@Friday13thGame) 3 juillet 2023

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Friday the 13th : The Game est un jeu multijoueur asymétrique similaire à Dead by Daylight, basé sur la franchise cinématographique du même nom. Bien qu’il propose un mode solo, c’est en multijoueur que le jeu brille le plus. Dans un groupe de huit joueurs au maximum, un joueur choisi au hasard incarne le tueur en série Jason Voorhees, tandis que les autres incarnent des conseillers de camp qui tentent de s’échapper ou de survivre à la nuit (un tour de cinq minutes).

Survivre peut s’avérer difficile car même un coup de fusil au visage ne fait qu’étourdir Jason. Le tuer est possible mais nécessite une équipe compétente composée de Tommy Jarvis et d’au moins une conseillère. Heureusement, les joueurs disposent d’avantages qui leur permettent d’égaliser les chances. Par exemple, Sneaky vous permet d’éviter d’être repéré, tandis que Medic vous permet de soigner vos blessures.

Si vous avez aimé des jeux comme Dead by Daylight, Hunt : Showdown ou Predator : Hunting Grounds, il y a de fortes chances que vous aimiez Friday the 13th. Ce jeu est disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Il est également rétrocompatible avec les consoles PS5 et Xbox Series.



