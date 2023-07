Le Google Pixel Fold échoue au test de durabilité, derrière le Galaxy Z Fold 4 de Samsung's

Facepalm : De nombreux tests ont salué le Pixel Fold comme étant une amélioration par communiqué au Galaxy Z Fold 4, mais il semble qu’un domaine où Samsung a battu Google est la durabilité. Dans le fameux test de JerryRigEverything, le Pixel Fold a échoué de manière spectaculaire.

Zach Nelson, de JerryRigEverything, note au début de la vidéo qu’aucun des huit appareils pliables de Samsung n’a échoué à son test. Le Galaxy Z Fold 4 a fait une excellente démonstration, tandis que le Z Fold 3 a également bien résisté. Le Pixel Fold, en revanche, est une autre histoire.

Nelson commence par révéler que le Pixel Fold ne s’ouvre pas parfaitement à plat sans l’aide de l’utilisateur, même si Google affirme qu’il s’ouvre à 180 degrés.

En commençant par le test de résistance aux rayures, le verre Gorilla Glass Victus extérieur commence à montrer des rayures au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus profondes au niveau 7 – le même résultat que les Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 3. La couche extérieure en plastique de l’écran interne, quant à elle, présente des rayures de niveau 2, ce qui explique pourquoi les fabricants de téléphones pliables recommandent aux utilisateurs de faire attention à leurs ongles lorsqu’ils utilisent un appareil ouvert.

Nous constatons également que le Pixel Fold se referme complètement à plat, sans espace visible. C’est quelque chose que le Galaxy Z Fold 4 ne peut pas faire ; cependant, le Galaxy Z Fold 5, qui sera dévoilé plus tard ce mois-ci, devrait être doté d’une charnière en forme de goutte d’eau qui lui permet de se fermer complètement à plat, à la manière du Pixel Fold.

Les tests de rayures du châssis donnent des résultats familiers, tandis que le test plus léger sur l’écran avant laisse une marque permanente au bout de 16 secondes. Ce qui est inhabituel, cependant, c’est que placer la flamme sur l’écran intérieur provoque l’arrêt du Pixel Fold, ce que JerryRigEverything n’a jamais vu en dix ans de tests de téléphones. Le Fold redémarre ensuite avec un avertissement indiquant qu’il s’est éteint en raison de la chaleur.

Le test de résistance à la poussière est l’un des domaines dans lesquels le Pixel Fold a bien résisté. Bien que l’intérieur et la charnière aient été généreusement recouverts de débris et que l’appareil ait été ouvert et refermé, le téléphone continue de fonctionner. Le lecteur d’empreintes digitales continue également de fonctionner même après avoir été fortement rayé.

Mais tout se passe mal lors de l’important test de pliage, auquel la grande majorité des téléphones, même les pliables, survivent. Contrairement aux combinés de Samsung, le Pixel Fold n’a pas de mécanisme de verrouillage pour l’empêcher d’être plié dans le mauvais sens, ce qui indique que Nelson n’a pas besoin d’appliquer une pression massive pour détruire l’écran central.

Les résultats suggèrent une mauvaise image pour Google, qui affirme que le Pixel Fold a la charnière la plus durable jamais réalisée, mais Nelson souligne que la charnière est toujours en un seul morceau : c’est le reste du téléphone qui a échoué.

