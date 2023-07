Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : Samsung confirme la date de dévoilement, fuite d’images officielles

Que s’est-il passé ? Samsung a annoncé que sa prochaine génération d’appareils pliables sera dévoilée lors de l’événement » Galaxy Unpacked » le 26 juillet à Séoul, en Corée du Sud. Nous pouvons nous attendre à ce que les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, ainsi que la Galaxy Tab S9, soient dévoilés pour la première fois lors de cet événement, bien que certaines images officielles des téléphones aient déjà fuité en ligne.

L’événement Unpacked de cette année sera le premier organisé dans le pays d’origine de Samsung, la Corée. À Séoul, plus précisément, où se trouve le siège mondial de la société. La société utilise le slogan « Join the flip side » (rejoignez le côté pile) pour l’événement, en référence aux nouveaux téléphones pliables qui seront présentés.

Samsung écrit que ses nouvelles technologies sont conçues pour ouvrir des possibilités et transformer des vies. Des affirmations audacieuses, d’autant plus qu’il semble y avoir très peu de différence entre le Z Fold 4, que nous avons adoré à part le prix, et le Z Fold 5.

Roland Quandt de WinFuture a publié les images officielles des deux futurs téléphones pliables. Comme nous l’avons vu dans une fuite précédente, le design du Z Fold 5 ne se distingue pas de celui de son prédécesseur. Même les employés de Samsung se seraient plaints de son design « ennuyeux ».

Il existe au moins une différence visuelle entre les deux générations de téléphones pliables. Dans le Z Fold 4, la LED est située sous l’appareil photo. Dans le Z Fold 5, Samsung l’a déplacée sur le côté – peut-être que ses employés avaient raison.

Un changement moins évident, mais qui devrait faire une différence notable lorsque le Z Fold 5 sera fermé, est l’inclusion apparente d’une charnière en forme de goutte d’eau. Cela permettra au centre de l’écran de former une goutte d’eau lorsqu’il est fermé, permettant aux deux côtés du téléphone de se plier totalement à plat, comme le Pixel Fold, alors que le Z Fold 4 laisse un léger espace lorsqu’il est fermé. La charnière en forme de goutte d’eau devrait réduire d’environ 2 mm l’épaisseur du Fold 5 lorsqu’il est fermé.

Le Z Flip 5 présente un changement plus évident : l’écran avant est désormais beaucoup plus grand, ce qui permet d’afficher plus de contenu. Un communiqué OnLeaks affirme que l’écran extérieur est passé de 1,9 pouce sur le Z Flip 4 à 3,4 pouces sur son successeur.

En plus des téléphones, nous verrons probablement de nouvelles tablettes Galaxy Tab S et peut-être de nouveaux appareils Galaxy Watch lors de l’événement.

Samsung diffuse l’événement Galaxy Unpacked du 26 juillet sur son site Web et sa chaîne YouTube. L’événement commence à 4 heures du matin (PT) / 7 heures du matin (ET).

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :