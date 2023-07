Le service Cloud for Education d’IBM s’arrête après seulement deux ans d’existence

Que s’est-il passé ? IBM a lancé son offre « Cloud for Education » il y a deux ans, promettant aux écoles et aux institutions académiques des solutions pour « transformer l’éducation » et tout migrer vers le cloud. Mais les circonstances ont changé et Big Blue annonce aujourd’hui l’arrêt de son service de cloud.

Depuis la démonstration de Watson dans le jeu télévisé Jeopardy, IBM a tenté de se positionner comme un acteur dominant dans le domaine du cloud et de l’intelligence artificielle. L’entreprise n’a réussi à s’imposer dans aucun de ces domaines, et Big Blue est aujourd’hui contraint de retirer une autre offre basée sur l’informatique en nuage, deux ans seulement après son lancement.

Cloud for Education était la réponse d’IBM à la demande d’apprentissage à distance pendant la pandémie de Covid-19. Désormais que le monde est revenu à la normale et que les enfants vont à nouveau à l’école, le service a perdu de son attrait.

Lancé en avril 2021, Cloud for Education a été spécialement conçu pour les établissements d’enseignement qui s’orientaient vers l’apprentissage à distance en raison de l’évolution de la nature de l’éducation et de l’impact de la pandémie. L’objectif principal de la plateforme était de permettre l’accès aux ressources des laboratoires informatiques à partir de sites hors campus grâce à l’utilisation de machines virtuelles préconfigurées. Par ailleurs, elle fournissait des logiciels de marque IBM, y compris l’outil de gestion de données SPSS Statistics, pour soutenir les applications de recherche.

Aujourd’hui, IBM a annoncé qu’à partir du 30 novembre 2023, Cloud for Education sera officiellement supprimé. Selon l’entreprise, cette suppression concerne tous les plans IBM Cloud for Education Applications Lab. Par ailleurs, il est conseillé aux clients de migrer leurs données et leurs charges de travail informatiques vers des plateformes alternatives telles que Dizzion et Citrix.

IBM a réalisé un investissement majeur dans l’informatique dématérialisée en 2013 en rachetant le fournisseur d’infrastructure en tant que service (IaaS) SoftLayer. La transition ne s’est pas déroulée comme prévu et, depuis, IBM est à la traîne dans le domaine de l’informatique dématérialisée.

Selon un communiqué de 2022 de la société de conseil Gartner, la plateforme cloud globale d’IBM présente encore d’importants problèmes de fiabilité. En 2020, la plateforme a été mise hors ligne pendant plusieurs heures et les clients n’ont même pas pu consulter la page d’état du service. Le conseil donné aux clients de Cloud for Education de migrer vers des offres tierces indique des préoccupations plus profondes quant à la confiance en soi de l’entreprise.

