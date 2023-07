Centrales électriques privées sur balcon – les principales questions clarifiées

Se précipiter dans le magasin spécialisé le plus proche pour acheter une centrale électrique de balcon puissante serait précipité. En effet, de l’investissement à la puissance maximale en passant par le prix d’achat, il y a de nombreuses questions à se poser. Nous vous donnons les réponses.

Contenu :

A partir de quand l’investissement dans une installation photovoltaïque devient-il rentable ?

Disposer de sa propre installation solaire fait baisser la facture d’électricité. La rentabilité du faible prix de l’électricité dépend de nombreux facteurs. Il y a d’abord le coût d’achat. Une centrale électrique de balcon (CEB) « sérieuse » est disponible à partir d’environ 500 euros. A cela s’ajoutent les frais de montage, les supports, les rallonges éventuelles et, très certainement, un onduleur qui injecte l’électricité solaire dans le réseau domestique.

Une règle générale pour le retour sur investissement peut être appliquée : Plus le prix d’achat total est faible, plus vite vous récupérez l’argent. En règle générale, le coût est récupéré après deux à cinq ans.

Le simulateur de prise solaire mis à disposition sur le web par la HTW Berlin permet une approche.

Simulateur de prise solaire de la HTW Berlin, qui permet d’approcher l’amortissement d’une centrale nucléaire. (Avec du matériel de la HTW Berlin)

Centrales électriques de balcon à moins de 200 euros – est-ce sérieux ?

Les magasins discount et les grandes surfaces de bricolage ont surfé sur l’engouement pour les centrales électriques pour balcons au cours des derniers mois et se livrent à une sous-enchère flagrante. Le seuil des 200 euros de prix a déjà été franchi.

Ce prix d’appel est rendu possible par des configurations douteuses. Un grand discounter proposait par exemple un « kit de démarrage » composé d’un seul module solaire d’une puissance maximale de 150 watts et d’un onduleur de 300 watts. Le kit bon marché ne pouvait et ne peut donc fonctionner qu’à la limite inférieure de ses fonctionnalités.

A cela s’ajoutait le manque de fiches techniques et d’instructions, ainsi que l’absence de certificat. Pour couronner le tout, le fabricant (et non le distributeur) du kit n’est pas connu. Le fait que le paquet soit accompagné d’une prise d’alimentation non spécifiée est presque un cadeau.

Mais c’est justement cette prise qui ne devrait être installée que par un électricien qualifié – sinon la centrale électrique de balcon n’est pas installée correctement.

Cet exemple est représentatif de nombreuses offres alléchantes qui, à y regarder de plus près, sont de mauvaises affaires.

Si vous souhaitez obtenir des conseils professionnels, vous pouvez par exemple vous adresser à votre revendeur Netcost-security.fr.

Une installation solaire ne vaut-elle la peine que si elle est orientée vers le sud ?

C’est clair : non ! Les installations solaires modernes sont certes plus efficaces lorsqu’elles sont orientées vers le sud, face au soleil. Mais même lorsqu’ils sont exposés à l’est, à l’ouest ou au nord, ils produisent suffisamment d’électricité.

Si les panneaux sont orientés vers le nord, ils produisent tout de même 60% du rendement électrique maximal. A condition qu’ils ne soient pas ombragés. Sur un panneau FMB de moins bonne qualité, il suffit par exemple de poser une main pour faire chuter le rendement électrique à 10 ou 15 %. Comme un pli dans un tuyau d’arrosage, l’énergie ne passe tout simplement pas.

L’orientation n’a presque aucune importance. En effet, les panneaux solaires fonctionnent également si vous les orientez vers l’est ou l’ouest. (Photo : RoyBuri / Pixabay)

Si vous avez la possibilité d’orienter les panneaux vers plusieurs points cardinaux, il est conseillé d’orienter par exemple une surface solaire vers l’est et une autre vers l’ouest, plutôt que les deux vers le sud. Le rendement maximal est certes plus faible, mais la migration du soleil permet à la centrale de produire de l’électricité de manière régulière tout au long de la journée.

Pour cela, il faut disposer d’un onduleur avec deux entrées pour les câbles de raccordement. Dans le cas contraire, les panneaux sont uniquement connectés en série, ce qui indique que le module le plus faible détermine la puissance totale.

Quelle doit être la taille de mon installation solaire ?

Plus c’est grand, mieux c’est ? Pas tout à fait. En plus des offres douteuses mentionnées ci-dessus, certains fournisseurs proposent des panneaux solaires géants. Ils font bonne impression sur le balcon, mais se heurtent souvent à la législation.

Les modules photovoltaïques en verre peuvent avoir une surface maximale de 2 mètres carrés. S’ils sont plus grands, vous ne pouvez les installer que dans le jardin. Les modules de 2 mètres carrés maximum sont donc utiles, car vous pouvez les installer sur votre balcon sans problème juridique.

Panneaux solaires géants – inutiles pour les FMB privées. (Photo : Public Domain Pictures / Pixabay)

Mais pourquoi augmenter la surface ? Parce que cela permet à de nombreux fournisseurs d’augmenter la puissance de crête. Il n’est pas rare de voir des panneaux solaires de 540 watts ou plus. Mais ils sont conçus sans tenir compte des conditions politiques et physiques.

Un kit solaire de 600 watts a-t-il un sens maintenant ?

L’Union européenne a déjà présenté une directive autorisant une puissance maximale de 800 watts pour les centrales solaires de balcon privées. En Allemagne, la coalition « Ampel », composée du SPD, du FDP et des Verts, négocie encore la loi concrète.

Il est toutefois clair que la puissance maximale actuelle de 600 watts passera à 800 watts. La puissance exacte de l’électricité injectée dans le réseau dépend des panneaux solaires. et l’onduleur.

Si vous avez déjà une centrale solaire avec un onduleur de 600 watts, cela ne vaut généralement pas la peine de mettre à niveau. Il en va de même si vous souhaitez acheter une centrale de balcon.

Mon propriétaire doit-il tolérer ma centrale électrique de balcon ?

Dans le cadre de la prochaine modification de la loi, les appareils solaires à brancher (c’est le nom juridiquement correct des centrales de balcon) sont inclus dans le catalogue des mesures privilégiées de la loi sur la copropriété.

Dans quelques mois, une disposition similaire sera également inscrite dans le Code civil, renforçant ce que l’on appelle le droit de tolérance des locataires.

Concrètement, cela indique que si le VMC est installé dans les règles de l’art et qu’il peut être démonté sans laisser de traces, le bailleur ou le copropriétaire d’un bien immobilier ne peut plus interdire son installation sans raison valable.

L’obligation d’obtenir un permis pour les VMC va-t-elle bientôt disparaître ?

Si vous injectez de l’électricité solaire dans votre réseau domestique, le compteur électrique tourne à l’envers s’il est très ancien. Selon la loi, vous ne pouvez connecter une centrale électrique de balcon que si le compteur électrique possède un dispositif anti-retour. Les anciens compteurs sont tolérés temporairement jusqu’à ce qu’un compteur bidirectionnel soit installé par votre fournisseur d’électricité local.

La politique veut ainsi faire en sorte que les personnes intéressées achètent et installent leur centrale électrique de balcon dès maintenant, avant même que le changement de compteur ne soit effectué. Cela va dans le sens de la transition énergétique.

Le registre des données de base du marché sert à enregistrer votre installation photovoltaïque.

Vous n’avez pas besoin de demander une autorisation, mais vous devez déclarer votre installation. D’une part, vous enregistrez l’installation photovoltaïque dans le registre des données de base du marché et informez votre gestionnaire de réseau. La plupart des opérateurs utilisent un formulaire en ligne pour la déclaration.



