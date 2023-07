L’Europe et le Japon travaillent ensemble pour "réduire les risques" dépendance technologique à l’égard de la Chine

En bref : La pandémie de COVID-19 et la guerre de la Russie contre l’Ukraine ont clairement montré que le monde occidental ne peut plus faire confiance à la Chine. Les pays les plus riches du monde ont déjà commencé à « désescalader » leur dépendance excessive à l’égard de la machine manufacturière chinoise, et l’Europe s’associe désormais au Japon pour la recherche et la production de technologies.

Cette semaine, l’Union européenne a envoyé le commissaire Thierry Breton à Tokyo pour une réunion très médiatisée avec le gouvernement japonais. Le commissaire européen en charge du marché intérieur a rencontré des fonctionnaires et des représentants d’entreprises privées pour discuter des technologies de pointe telles que les semi-conducteurs et des questions relatives à la chaîne d’approvisionnement.

L’Europe et le Japon semblent s’être mis d’accord pour approfondir leur coopération technologique, selon Reuters, M. Breton soulignant « l’extrême importance de sécuriser la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs ». L’Europe et le Japon, ainsi que les États-Unis, ont clairement montré qu’ils avaient l’intention de réduire la dépendance du monde à l’égard de la Chine, un pays autocratique qui exerce un pouvoir trop important sur l’économie et sur d’innombrables marchés technologiques.

À l’instar des États-Unis, l’Europe a investi des sommes sans précédent pour renforcer ses capacités technologiques dans le domaine des semi-conducteurs et de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des microprocesseurs, et le Japon fait de même. Tokyo dépense beaucoup d’argent (ou de yens) en subventions gouvernementales pour l’industrie locale des puces, avec un investissement récent de 6,4 milliards de dollars pour acheter le fabricant de photorésistances JSR Corp afin de promouvoir la consolidation de l’industrie.

Tokyo investit également dans une initiative de fonderie dirigée par Rapidus et conçue pour stimuler les ambitions du Japon dans l’industrie de la fabrication de puces, une entreprise avec laquelle M. Breton a eu des discussions directes. Le commissaire européen a déclaré qu’il s’agissait d’une initiative importante « allant dans la bonne direction », faisant écho aux ambitions similaires de l’Europe de construire de nouvelles capacités avancées de fabrication de puces sur le Vieux Continent.

Lors de son séjour à Tokyo, M. Breton a rencontré le ministre japonais des affaires numériques, Taro Kono, le ministre des affaires intérieures et des communications, Takeaki Matsumoto, et le ministre d’État à l’économie, au commerce et à l’industrie, Fusae Ota. Il s’agissait des premières discussions ministérielles du partenariat numérique entre l’UE et le Japon, et le commissaire a promis qu’un deuxième cycle de discussions se tiendrait à Bruxelles au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Outre la fabrication de puces, l’Europe et le Japon ont également discuté d’un partenariat renouvelé dans d’autres domaines technologiques avancés, tels que la connectivité par câble sous-marin – qui est une autre cause de friction avec la Chine -, la cybersécurité, et bien d’autres encore. L’IA figurait bien sûr en bonne place dans l’agenda de M. Breton pour la réunion UE-Japon.

