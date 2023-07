Un énorme gisement de phosphate norvégien pourrait répondre à la demande d’engrais, d’énergie solaire et de batteries pour véhicules électriques pendant 100 ans

Que s’est-il passé ? Bonne nouvelle pour les fabricants d’engrais, de dalle solaires et de batteries pour véhicules électriques : un énorme gisement souterrain de phosphate de haute qualité a été découvert en Norvège. Il contient suffisamment de minéraux pour répondre à la demande mondiale de ces produits pour les 100 prochaines années.

La société minière norvégienne Norge Mining a déclaré que les 70 milliards de tonnes de phosphate ont été découverts dans le sud-ouest de la Norvège, où ils côtoient d’autres minéraux tels que le titane et le vanadium, utilisés dans les industries de l’aérospatiale et de la défense.

La roche phosphatée est utilisée dans la production de phosphore, un composant essentiel de l’industrie des engrais – 90 % de la roche phosphatée extraite dans le monde est destinée à l’agriculture. Il est également utilisé dans la production de batteries lithium-fer-phosphate pour les véhicules électriques, de dalle solaires et, en petites quantités, dans les semi-conducteurs et les puces. Tous ces produits ont été désignés par la Commission européenne comme étant « d’importance stratégique » dans la production de technologies clés pour la transition verte et numérique.

Le gisement de phosphate de 70 milliards de tonnes est juste en dessous des réserves mondiales prouvées de 71 milliards de tonnes, écrit Euractiv.

Un communiqué du Centre d’études stratégiques de La Haye indique que l’Union européenne dépend presque entièrement des importations de phosphate en provenance d’autres pays du monde et qu’elle devrait s’inquiéter des pénuries.

Un article de Nature avertit que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions économiques qui en découlent pourraient perturber l’approvisionnement en phosphore, ce qui illustre encore l’importance de cette nouvelle découverte. L’économie mondiale utilise jusqu’à 50 millions de tonnes de phosphore par an, ce qui suscite des inquiétudes quant à la pénurie de ce minéral important, car les réserves s’épuisent lentement et ne sont détenues que par 4 ou 5 grands fournisseurs.

L’article de Nature écrit également que les pays producteurs de phosphore tels que la Chine et les États-Unis pourraient chercher à protéger leurs réserves nationales en restreignant les exportations, et que de nouvelles perturbations de l’accès au phosphore seront probablement de nature géopolitique et économique, bien avant que les réserves mondiales ne soient épuisées.

Le raffinage du phosphore est un processus à forte intensité de carbone, ce qui explique que la majeure partie de l’industrie soit située en Chine, au Viêt Nam et au Kazakhstan. Mais la Norvège va appliquer la technologie de capture et de stockage du carbone au processus pour le rendre plus écologique. Le ministre norvégien du commerce et de l’industrie, Jan Christian Vestre, a déclaré que le pays avait « l’obligation » de développer « l’industrie minérale la plus durable du monde ».

Le gisement s’étend sur 4 500 mètres dans le sol. Comme il est impossible de forer à de telles profondeurs, les géologues n’ont testé qu’un tiers du volume, en descendant à 1 500 mètres de la surface, où se trouvent au moins 70 milliards de tonnes de roches phosphatées minéralisées.

