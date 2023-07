Meta capitalise sur le chaos de Twitter avec le lancement demain de Threads

En bref : Avec le chaos total que connaît Twitter en ce moment, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour lancer un concurrent. Et c’est exactement ce que Meta, la société mère de Facebook, fera demain (6 juillet) avec le lancement de Threads, un rival de microblogging qui s’intègre étroitement à Instagram.

Threads, an Instagram App, pour donner son nom complet, est déjà disponible en pré-commande sur l’App store d’Apple – il y a également une première liste sur le Google Play Store. Comme son nom l’indique, l’application est décrite comme l’application de conversation textuelle d’Instagram. Elle ressemble également beaucoup à Twitter.

Selon le listing, Threads est un lieu où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain. Les utilisateurs peuvent suivre et se connecter avec des créateurs et d’autres personnes qui aiment des choses similaires, ou partager des idées, des opinions et de la créativité avec leurs propres followers.

Comme sur Twitter, les utilisateurs rédigent des messages (jusqu’à 500 mots) à l’intention de leurs abonnés, qui peuvent ensuite les aimer, y répondre et les partager. Il existe également une option de message direct, et le fait d’être lié à Instagram indique que vous pouvez vous connecter avec votre identifiant Instagram et trouver et suivre vos amis Insta.

Meta tease l’arrivée de Threads par le biais d’une fonctionnalité Instagram : il suffit de taper » Threads » dans la boîte de recherche de l’application pour voir apparaître un ticket rouge à droite de la barre. Cliquez sur le ticket pour obtenir une version virtuelle partageable qui comprend l’heure de lancement (6 juillet, 7h PT/10h ET), un compte à rebours, un code QR et un lien pour la pré-commande. Votre pseudo Instagram et votre photo de profil y figurent également.

The Verge rapporte que Threads s’intégrera à ActivityPub, le protocole de médias sociaux décentralisés utilisé par Mastodon. ActivityPub permet à différents services de partager des informations, ce qui donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur l’utilisation de leurs données (Instagram n’utilise pas ce protocole).

Il fut un temps où un nouveau concurrent de Twitter passait inaperçu, mais c’était avant qu’Elon Musk ne rachète l’entreprise et ne licencie des milliers d’employés.

Pour faire face à des niveaux extrêmes de grattage de données & ; manipulation du système, nous avons appliqué les limites temporaires suivantes : – Les comptes vérifiés sont limités à la lecture de 6000 messages par jour.

– Les comptes non vérifiés sont limités à 600 messages/jour

– Nouveaux comptes non vérifiés à 300/jour – Elon Musk (@elonmusk) 1er juillet 2023

Depuis le rachat par Musk, Twitter a dû faire face à un certain nombre de problèmes qui ont nui à l’attrait de la plateforme. Qu’il s’agisse d’autoriser le retour d’utilisateurs précédemment bannis ou du plan de vérification payant, les choses sont loin d’être simples. La controverse la plus récente a vu les utilisateurs non enregistrés bloqués dans la visualisation des tweets et Twitter a temporairement limité le nombre de tweets que les utilisateurs connectés peuvent voir. Cette mesure a entraîné des problèmes techniques généralisés sur la plateforme.

Hier, Twitter a annoncé que le populaire TweetDeck, utilisé par de nombreux professionnels et entreprises, ne sera accessible qu’à ceux qui paient pour Twitter Blue.

En raison des problèmes rencontrés par Twitter, les utilisateurs publient moins souvent et d’autres se tournent vers des sites tels que Mastodon et BlueSky. L’intégration étroite de Threads avec Instagram, qui compte plus de 2,35 milliards d’utilisateurs mensuels actifs, contribuera à augmenter ses chiffres dès son lancement, ce qui pourrait en faire la plus grande menace pour Twitter à ce jour.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :