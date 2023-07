Apple travaille sur de nouveaux moniteurs, dont un qui pourrait servir d’écran de maison intelligente lorsqu’il n’est pas utilisé

Prospective : L’écran Studio Display d’Apple a favorisé l’idée d’un moniteur prenant en charge une partie de la charge de traitement du système auquel il est connecté. De nouveaux communiqués suggèrent que les futurs écrans Mac pourraient pousser le concept plus loin, alors que la société prépare de nouveaux modèles, peut-être pour l’année prochaine ou au-delà. Une nouvelle fonctionnalité AirPods axée sur la santé est également à l’étude.

La dernière édition de la lettre d’information réservée aux abonnés de Mark Gurman suggère qu’Apple prépare plusieurs nouveaux écrans, y compris de nouveaux modèles de Studio Display et Pro Display XDR. Au moins l’un d’entre eux pourrait inclure un processeur embarqué afin d’augmenter ses fonctionnalités indépendamment d’un Mac.

Gurman n’a pas donné beaucoup de détails sur les produits à venir, mais il a indiqué que l’écran intelligent utiliserait une puce provenant d’un iPhone, comme le Studio Display.

Lancé l’année dernière, le Studio Display utilise la puce A13 Bionic, qu’Apple a introduite avec l’iPhone 11. Cependant, l’écran n’utilise le processeur que pour contrôler Siri, permettre à sa webcam d’utiliser la fonction Center Stage de l’entreprise et améliorer l’audio spatial.

Le nouvel écran intelligent serait doté d’une fonctionnalité supplémentaire qui fonctionnerait même lorsqu’un Mac connecté entre en hibernation ou s’éteint. Gurman a déclaré qu’il pourrait servir de moniteur Mac et d’écran domestique intelligent avec un mode basse consommation, mais les caractéristiques exactes ne sont pas claires.

Apple travaille-t-elle sur de nouveaux écrans ? https://t.co/8ckDBoM18Q On m’a dit qu’Apple travaillait sur plusieurs moniteurs de nouvelle génération, dont un grand écran doté d’une puce et d’une pile logicielle iOS. L’idée est que l’écran pourrait servir à la fois de moniteur Mac et d’écran pour la maison intelligente… – Mark Gurman (@markgurman) 2 juillet 2023

La mention d’un mode basse consommation implique que l’écran pourrait utiliser la technologie qui sous-tend l’écran toujours allumé de l’iPhone 14. Les derniers modèles de smartphones et d’Apple Watch d’Apple peuvent afficher des informations de base telles que l’heure et le fond d’écran lorsqu’ils sont endormis, en économisant de l’énergie grâce à une luminosité et un taux de rafraîchissement extrêmement faibles. Les écrans mis à jour ne seront pas expédiés avant la fin de l’année.

La lettre d’information mentionne également les changements à venir pour les AirPods. Comme on pouvait s’y attendre, ils passeront de l’utilisation des câbles Lightning propriétaires d’Apple à l’USB-C pour la recharge. De plus, les écouteurs disposeront de nouvelles fonctionnalités connectées au futur casque AR Vision Pro.

Par ailleurs, des fonctions AirPods liées à la santé sont à venir. Apple souhaite introduire un test auditif pour vérifier les problèmes d’audition, utiliser les écouteurs pour détecter la température corporelle d’un utilisateur en analysant ses conduits auditifs, et les rendre utilisables en tant qu’aides auditives. Toutefois, M. Gurman indique qu’il ne faut pas s’attendre à ce que de nouveaux modèles d’AirPods voient le jour de sitôt, uniquement en raison des écarts entre les générations précédentes.



