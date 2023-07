La nouvelle caractéristique 12v pourrait signifier la fin de la fusion des connecteurs d’alimentation RTX 4090

Très attendu : Le cas curieux du connecteur fondant a été un sujet très débattu parmi les propriétaires de RTX 4090, les fabricants et les tiers indépendants depuis que le premier cas a été rapporté en octobre de l’année dernière. Les fabricants ont souligné que les utilisateurs n’avaient peut-être pas complètement enfoncé le connecteur, tandis que les utilisateurs et les testeurs ont accusé les fabricants d’une mise en œuvre défectueuse. Les deux parties ont également mis en évidence des lacunes potentielles dans la conception générale du connecteur. Aujourd’hui, une proposition de modification des caractéristiques de la connexion pourrait mettre fin au débat une fois pour toutes.

Igor Wallossek, du Igor’s Lab, s’est intéressé de près à la question du connecteur 12VHPWR depuis que les problèmes ont commencé à apparaître en octobre dernier. Dans son dernier communiqué, Wallossek apporte une bonne nouvelle aux propriétaires de RTX 4090 et aux utilisateurs de connecteurs 12VHPWR : une véritable solution pourrait bientôt voir le jour.

Une révision de la norme actuelle des connecteurs a récemment été publiée dans un projet d’test de modification technique déposé par le Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG). La nouvelle caractéristique vise à résoudre les problèmes de conception contribuant à la fusion et aux défaillances de connexion associées à la RTX 4090.

Selon la nouvelle caractéristique et le communiqué de Wallossek, le nouveau connecteur 12V-2×6 serait compatible avec les anciennes cartes graphiques qui utilisent l’en-tête 12VHPWR d’origine, les connecteurs d’alimentation qui utilisent l’ancienne connexion 12VHPWR, ainsi que tous les adaptateurs existants.

Le nouveau connecteur d’alimentation 12V-2×6 conserverait le même nombre de contacts que le connecteur d’alimentation 12VHPWR existant. Cependant, la nouvelle caractéristique exigerait 12 contacts plus grands pour transporter l’énergie, avec quatre broches de détection plus petites utilisées pour les signaux à bande latérale. Alors que le connecteur d’alimentation précédent avait une capacité maximale de 600 W, la limite du nouveau connecteur d’alimentation 12V-2×6 est de 675 W (600 W pour le connecteur et 75 W supplémentaires provenant de l’emplacement PCIe).

Les anciens connecteurs et les connecteurs proposés peuvent sembler très similaires à première vue. Cependant, les utilisateurs pourront distinguer l’ancien et le nouveau style grâce à leurs identifiants uniques. Les anciens connecteurs d’alimentation 12VHPWR porteront le marquage H+ sur le dessus du connecteur. En revanche, le nouveau connecteur d’alimentation 12V-2×6 utilisera l’identifiant H++.

Comme son prédécesseur, la nouvelle caractéristique comprend des exigences spécifiques pour les threads et le câblage. Comme le mentionne le communiqué Wallossek, les fabricants peuvent éviter toute contrainte inutile sur les contacts de sertissage en veillant à ce que les faisceaux de câbles ne soient pas pliés, étirés ou restreints immédiatement après leur sortie du connecteur. La fabrication et les pratiques de câblage sont décrites dans la norme IPC/WHMA-A-620, qui fournit des lignes directrices et des exigences pour la production de câbles, de threads et d’autres assemblages associés. La norme décrit les matériaux, les procédures d’essai et les critères d’acceptation pour la création de connexions serties, fixées mécaniquement et soudées.

Le communiqué fournit un compte rendu détaillé de plusieurs différences entre la mise en œuvre actuelle du 12V et le projet de caractéristique 12V-2×6, y compris des variations dans les connecteurs, les seuils de température, et la gestion et la fourniture de puissance. Vous trouverez un résumé complet de ces changements, ainsi que des informations techniques supplémentaires et des diagrammes tirés du projet de document de modification technique, dans le communiqué original du igor’sLAB.

