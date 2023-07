Prime Day 2023 SwitchBot: Jusqu’à 30 % de réduction sur toute la maison connectée !

Du 4 au 12 juillet, SwitchBot propose une offre spéciale de 25 % de réduction sur tous les produits de leur site web ainsi que sur Amazon Prime du 11 au 12 juillet.

Mais ce n’est pas tout ! Utilisez le code de réduction supplémentaire « YCSWITCHBOT » et bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 5 % sur chaque produit. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 30 % sur tous les produits SwitchBot après l’application du code de réduction. Ce code est valable sur Amazon France ainsi que sur le site Web SwitchBot Europeen. Voici quelques exemples d’offres intéressantes :

SwitchBot Curtain Rod 2 à 59,50 € au lieu de 85 €

Avec le SwitchBot Curtain Rod 2, vous pouvez rendre vos rideaux existants intelligents. Ce gadget connecté à votre téléphone via Bluetooth permet d’ouvrir ou de fermer vos rideaux d’une simple pression sur un bouton ou par commande vocale si vous souhaitez le connecter à l’univers plus large de SwitchBot. Il s’agit d’une version améliorée du Curtain Rod, avec un design épuré et une solution aux problèmes de l’original.

L’accessoire nécessaire pour cela est le SwitchBot Hub 2, qui était initialement vendu 79,99 € et est désormais proposé au prix de 55,99 €. Ce petit appareil est le lien essentiel entre vos nouveaux rideaux intelligents et une expérience de maison connectée complète. Le Hub 2 sert de pont pour utiliser des fonctionnalités telles que IFTTT, Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit afin de contrôler vos stores. Vous pouvez synchroniser l’ouverture et la fermeture de vos rideaux avec le lever et le coucher du soleil chaque jour.

SwitchBot Bot à 20,99 € au lieu de 29,99 €

Les petits robots de SwitchBot ne sont pas seulement adorables, ils sont également fonctionnels. Par exemple, le Button Pusher est un outil pratique qui appuie sur l’interrupteur pour vous.

Si vous ne souhaitez pas dépenser de l’argent pour un interrupteur intelligent qui nécessite beaucoup de travail d’installation, un bouton poussoir est une option intéressante. Il est beaucoup moins cher et fonctionne parfaitement avec une application sur votre téléphone. Avec l’ajout du SwitchBot Hub 2 (prix réduit de 79,99 € à 55,99 €), vous pouvez même utiliser la commande vocale avec Alexa, Google Home ou IFTTT !

SwitchBot Hub 2 : à 55,99 € au lieu de 79,99 €

Découvrez le SwitchBot Hub 2, le concentré de technologie qui vous permettra de transformer votre maison en un véritable paradis intelligent. Avec sa compatibilité Matter, ce hub révolutionnaire offre une intégration transparente avec les produits Bluetooth de SwitchBot, vous permettant de contrôler votre environnement depuis votre application Apple Home ou d’autres plateformes compatibles. Grâce à sa fonction thermo-hygromètre, vous pouvez également surveiller la température et l’humidité de votre domicile pour un confort optimal.

Ne manquez pas cette occasion de rendre votre maison plus intelligente et plus pratique que jamais. Avec le SwitchBot Hub 2, vous pouvez contrôler vos appareils à distance, automatiser vos tâches quotidiennes et créer des scénarios personnalisés pour simplifier votre vie. Ne tardez pas, cette offre spéciale est à durée limitée. Procurez-vous le SwitchBot Hub 2 composé d’ un Hub Mini (compatible avec Matter) avec un Meter Plus (thermo-hygromètre connecté) aussi deux Remote ( télécommande) et un universal remote IR(télécommande universelle IR) dès maintenant et transformez votre maison en un havre de technologie.

SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer (3 packs) 27,99 € au lieu de 39,99 €

Le SwitchBot Thermo-Hygromètre sans fil intelligent est un appareil innovant conçu pour surveiller avec précision la température et l’humidité à l’intérieur et à l’extérieur. Avec sa certification étanche (IP65), cet appareil compact a été conçu pour répondre à de nombreux cas d’utilisation, que ce soit pour surveiller les conditions dans une chambre de bébé, un bureau, une serre, un entrepôt ou une cave à vin, ou encore dans un réfrigérateur, une nurserie, une maison pour animaux, etc.

Il est équipé d’une puce suisse « haute précision » pour garantir une surveillance précise de la température quotidienne, de l’humidité, de l’humidité absolue, du point de rosée et de la VPD (déficit de pression de vapeur).

Vous pouvez stocker et exporter jusqu’à 68 jours de données localement, ou jusqu’à deux ans en utilisant le cloud avec le SwitchBot Hub 2 (prix réduit de 79,99 € à 55,99 €, vendu séparément). Même sans cette unité supplémentaire, vous pouvez afficher les données via Bluetooth dans une plage de 120 mètres.

SwitchBot Lock à 90,90 € au lieu de 129,99 €

Cette serrure intelligente rétrofit se fixe à votre porte avec du ruban adhésif 3M VHB sur l’adaptateur de base réglable, avec l’adaptateur de tour de pouce maintenant le pêne dormant.

SwitchBot a conçu ce kit pour fonctionner avec un large éventail de serrures, y compris une intégration Alexa et Assistant via le SwitchBot Hub 2 (prix réduit de 79,99 € à 55,99 €). Vous recevrez également le clavier tactile Keypad Touch (prix réduit de 99,99 € à 69,99 €), qui vous permet de déverrouiller votre porte sans utiliser votre téléphone en entrant un code ou en utilisant votre empreinte digitale.

Ces offres sont valables du 1er juin 2023 au 30 juillet 2023. Ne manquez pas l’occasion de profiter de ces réductions exclusives lors du Prime Day et de rendre votre maison plus intelligente avec les produits SwitchBot.