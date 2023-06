Baldur's Gate 3 : date de sortie avancée au 3 août sur PC, repoussée au 6 septembre sur PS5

Très attendu : Les fans qui ne pouvaient pas attendre deux mois de plus pour jouer à la version finale de Baldur’s Gate 3 seront ravis d’apprendre que l’attente a été réduite à un peu plus d’un mois pour les joueurs PC. Le développeur Larian Studios a également donné de nombreux détails sur les personnages, les races, les classes et d’autres contenus disponibles dès le lancement.

Baldur’s Gate 3 devait sortir le 31 août sur PC et PlayStation 5, mais la version PC quittera l’Early Access le 3 août, tandis que l’édition PS5 sera disponible le 6 septembre. On ne sait pas si le développeur Larian Studios a voulu donner aux utilisateurs de PC un mois avec le jeu avant la sortie d’un autre RPG très attendu, Starfield, tout en donnant aux joueurs de PS5 un nouveau RPG le même jour que la Xbox reçoit Starfield.

Larian explique que la version PS5 a besoin de plus de temps pour s’assurer qu’elle fonctionne à 60 fps. De plus, la version PC complète n’est pour l’instant disponible que sous Windows, avec une date de sortie pour Mac à venir.

La société souhaite également sortir une version Xbox Series cette année, mais elle a du mal à optimiser le mode écran partagé à deux joueurs du jeu pour la Xbox Series S. Les règles de Microsoft interdisent à Larian d’ignorer ce modèle ou de rendre les fonctionnalités du jeu exclusives à la Series X. Les ingénieurs de Microsoft apportent leur aide, mais le studio risque de devoir compromettre la version Xbox dans des domaines encore inconnus.

De nouveaux détails sur les changements apportés à Baldur’s Gate 3 1.0 par communiqué à la version Early Access que les utilisateurs de PC testent depuis près de trois ans ont également été dévoilés. Le plafond de niveau passera de 10 à 12, ce qui mettra à la portée des joueurs des capacités telles que les alliés de Plana, la danse irrésistible d’Otto et l’éclair en chaîne.

Larian a révélé que les Dragonborn et les Half-Orcs feront partie des races jouables au lancement du jeu. Les joueurs Dragonborn peuvent choisir parmi 10 sous-races : Noir, Bleu, Laiton, Bronze, Cuivre, Or, Vert, Rouge, Argent et Blanc. Les demi-orques peuvent infliger des dégâts d’arme parmi les plus élevés du jeu grâce à leurs attaques sauvages et éviter la mort une fois par long repos grâce à la capacité Endurance infatigable. Les nains recevront également une troisième sous-race, le Duergar. Baldur’s Gate 3 proposera 11 races et 31 sous-races au total.

Le jeu comprendra 12 classes et 46 sous-classes, dont la classe de moine qui vient d’être révélée. Larian a partagé un tableau pratique montrant les classes et les capacités de classe disponibles au lancement, dont beaucoup sont nouvelles pour les joueurs de l’Accès Anticipé. Un autre tableau explique quels nouveaux sorts arriveront avec la version 1.0.

La version finale comprendra trois modes de difficulté. En plus du mode Normal, le mode Histoire rend les personnages amicaux plus résistants, offre des réductions sur les échanges et permet aux joueurs de commencer avec un bonus de compétence de plus deux. À l’inverse, le mode hardcore rend les ennemis plus forts et leur offre des tactiques plus agressives.

Larian a également dévoilé un nouveau personnage d’origine : le barbare tiefling Karlach. Pour ceux qui ne connaissent pas, les joueurs peuvent soit recruter des personnages originaux dans leurs parties, soit les incarner. Larian avait initialement prévu de consolider les parties après le premier acte du jeu, mais a confirmé que les joueurs pourront changer de membres tout au long de l’histoire.

Les personnes ayant précommandé l’édition collector sur PC devront encore attendre la date de sortie initiale du 31 août pour la recevoir, mais Larian leur enverra par e-mail des codes numériques afin qu’ils puissent commencer à jouer plus tôt. Les utilisateurs qui ont précommandé l’édition numérique de luxe sur PlayStation 5 peuvent commencer à jouer 72 heures plus tôt.

Baldur’s Gate 3 sera disponible avec des sous-titres en anglais, français, allemand, polonais, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol européen, espagnol latino-américain, turc, portugais brésilien, italien et ukrainien.

Le 7 juillet, une table ronde permettra d’approfondir le contenu de la version 1.0 du jeu et de révéler d’autres détails, notamment sur les personnages d’origine supplémentaires.

