Google pourrait avoir mis de côté Iris, son dernier projet de réalité augmentée

Que s’est-il passé ? Google aurait abandonné un projet de lunettes de réalité augmentée sur lequel il travaillait depuis des années. Baptisé Project Iris, il devait s’agir d’un dispositif entièrement sans fil ressemblant à une paire de « lunettes de ski » plutôt qu’à un véritable casque, à la différence de l’Apple Vision Pro.

Le communiqué, qui provient d’Insider, affirme que Google a annulé Iris plus tôt cette année suite à des licenciements massifs et au départ du responsable AR/VR de l’entreprise, Clay Bavor. On ne sait pas grand-chose sur ce projet secret, bien qu’un communiqué datant de l’année dernière affirmait que Google visait probablement un lancement en 2024 pour le produit.

En termes de fonctionnalités, l’appareil utiliserait des caméras externes pour afficher une image augmentée du monde réel et s’appuierait sur le cloud pour ses besoins de traitement graphique. Selon The Verge, environ 300 Googlers travaillaient sur le projet, y compris certains membres de l’équipe Pixel. Bavor en était le chef de file avant son départ de l’entreprise.

Avec le recul, le projet Iris semble avoir été voué à l’échec dès le départ, car les dirigeants de Google n’auraient cessé de changer de stratégie pour l’appareil, obligeant l’équipe à faire pivoter sa direction à plusieurs reprises. Cette situation a entraîné une grande frustration parmi les employés et a peut-être suscité un certain mécontentement. L’annulation est un coup dur, même si elle n’est pas totalement inattendue, compte tenu des antécédents de Google dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.

Avant le projet Iris, Google a annulé de nombreux projets AR/VR au cours de la dernière décennie. Le plus remarquable d’entre eux est Google Glass, qui a été lancé en grande pompe en 2013, mais qui est rapidement devenu la cible de nombreuses blagues en ligne. En proie à des tests négatives et à des inquiétudes quant au respect de la vie privée, Google a finalement mis fin à la version grand public de l’appareil en 2015, avant d’arrêter les ventes de Google Glass Enterprise Edition au début de l’année.

L’annulation du projet Iris n’indique pas pour autant que Google s’éloigne du secteur AR/VR. Au contraire, l’entreprise travaillerait actuellement sur une plateforme Android XR pour le casque de Samsung et sur un logiciel « micro XR » pour les lunettes AR. Ce dernier serait testé sur une plateforme dont le nom de code est « Betty ». Dans le cadre de son orientation vers les logiciels AR/VR plutôt que vers le hardware, Google chercherait à créer un « Android pour AR », mais il reste à voir si cela se concrétisera.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :