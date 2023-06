L’aperçu de Windows 11 ajoute des identifiants biométriques pour les applications et les sites web

Pourquoi c’est important : Apple, Google et Microsoft se sont engagés à coopérer sur l’utilisation de FIDO pour créer des connexions sans mot de passe multiplateformes en 2022. Depuis, Apple et Google ont rapidement étendu la mise en œuvre de cette technologie à leurs appareils et services. Aujourd’hui, Microsoft passe à la vitesse supérieure avec la dernière version préliminaire de Windows 11.

La version 23486 de Windows 11 élargit le prise en charge des connexions biométriques par le système d’exploitation. Les bêta-testeurs devraient désormais pouvoir se connecter aux sites Web et aux applications prenant en charge les clés FIDO en utilisant leur visage, leurs empreintes digitales et leur code PIN via Windows Hello ou des appareils mobiles authentifiés.

Pour commencer, connectez-vous à un site web qui autorise les passkeys, créez un passkey dans la section des paramètres du compte, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous en utilisant le passkey. Pour gérer les codes d’accès sur un appareil Windows, allez dans Paramètres > ; Comptes > ; Codes d’accès.

L’année dernière, Microsoft, Google, Apple et l’Alliance FIDO ont intensifié une initiative visant à diffuser les connexions sans mot de passe à l’aide de passkeys. Cette technologie crée une clé cryptée qui reste sur un appareil, activée par un code PIN, une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. La clé permet de se connecter à des comptes correspondants pour des applications et des sites web sans que l’utilisateur n’ait à saisir d’informations, transformant ainsi un PC ou un appareil mobile en un authentificateur physique.

Les Passkeys sont plus sûrs que les mots de passe car ils ne peuvent être activés qu’à partir d’appareils désignés et ne sont pas stockés sur des serveurs, de sorte que les pirates ne peuvent pas les voler à distance. Par ailleurs, il est beaucoup plus facile d’utiliser des données biométriques ou des codes PIN que de saisir, mémoriser ou stocker des mots de passe. Le système permet de s’affranchir des mesures de sécurité habituelles telles que les mots de passe forts, l’authentification à deux facteurs et les gestionnaires de mots de passe.

Apple a commencé à faire un grand pas vers le prise en charge des clés de sécurité avec iOS 16 et macOS Ventura l’année dernière. Peu après, Google a apporté la fonctionnalité à Android et Chrome, et les utilisateurs ont obtenu la possibilité de sécuriser les comptes Google avec des passkeys le mois dernier.

Microsoft utilise FIDO, ainsi que Windows Hello, depuis des années, et l’a finalement associé aux mises à jour plus récentes d’Apple et de Google. Grâce à cette coopération multiplateforme, une personne peut utiliser le Touch ID ou Face ID de son iPhone pour se connecter à un site web sur Google Chrome sur son PC Windows, son Mac ou son appareil Android. Le nombre d’applications et de sites prenant en charge les passkeys a considérablement augmenté depuis que les trois géants de la technologie ont entamé leur coopération.

