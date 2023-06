GPD Win 4 sera mis à jour vers Zen 4 et RDNA 3 au mois d’août.

De quoi se réjouir à l’avance : L’Asus ROG Ally visait à intensifier la guerre des PC de jeu portables en défiant l’Ayaneo 2 et le GPD Win 4 en utilisant la dernière architecture d’AMD. Aujourd’hui, GPD a répondu avec un rafraîchissement rapide qui met à jour la même architecture mais ne change pas grand-chose d’autre.

Le fabricant de PC portables GPD a récemment dévoilé deux nouveaux modèles de GPD Win 4. Arrivés en août – cinq mois seulement après le lancement de la déclinaison originale en mars – les nouvelles unités présentent des caractéristiques sans doute destinées à concurrencer l’Asus ROG Ally, qui a été lancé en mai. L’entreprise n’a pas encore révélé les prix.

À première vue, les GPD Win 4 7840U et 7640U pourraient facilement être confondus avec leurs prédécesseurs, en conservant leur nom et leur châssis inspiré de la PSP. Outre les mises à jour du processeur et de la carte graphique, les seuls ajouts significatifs sont les options de 64 Go de RAM et de 4 To de stockage embarqué. Si l’on compare les améliorations apportées au ROG Ally, la raison de ce rafraîchissement est évidente.

GPD Win 4 7840U GPD Win 4 7640U GPD Win 4 6800U ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally Z1 Steam Deck Architecture du processeur Zen 4 Zen 4 Zen 3+ Zen 4 Zen 4 Zen 2 Cœurs 8C/16T 6C/12T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Horloge Max Boost 5,1 GHz 4.9GHz 4.7GHz 5.1GHz 4.9GHz 3.5GHz GPU RDNA 3 (12CUs) RDNA 3 (8CUs) RDNA 2 (12CUs) RDNA 3 (12CUs) RDNA 3 (6CUs) RDNA 2 (8CUs) Fréquence GPU 2.7GHz 2.6GHz 2.2GHz Jusqu’à 2,7 GHz Jusqu’à 2,5 GHz 1,0-1,6 GHz RAM 64GB 32GB 16GB 32GB 16GB 16GB 16GB 16GB Capacité de stockage embarquée 512GB 2TB 4TB 512GB 1TB/2TB 512GB 256GB 64GB 256GB 512GB Écran 1080p 60hz H-IPS 1080p 60hz H-IPS 1080p 60hz H-IPS 1080p 120Hz VRR IPS 1080p 120Hz VRR IPS 800p 60Hz LCD Graphique externe Oculink Oculink USB-C XG Mobile XG Mobile Non pris en charge Système d’exploitation Windows 11 SteamOS (optionnel) GPD OS (optionnel) Windows 11 SteamOS (optionnel) GPD OS (optionnel) Windows 11 SteamOS (optionnel) Windows 11 Windows 11 SteamOS Windows 11 (optionnel) Batterie 45.62Wh 45.62Wh 45.62Wh 40Whr TBD 40Whr TDP 15-30W 15-30W 28W 9-30W TBD 4-14W Prix TBD TBD $800-$1,200 $699 TBD $399-$649

Après que le Steam Deck de Valve ait ouvert les portes des PC de jeu portables, l’Ayaneo 2 et les modèles GPD Win qui ont suivi ont tenté de dépasser l’APU AMD Zen 2 RDNA 2 avec le Zen 3+ Ryzen 7 6800U. Cependant, Asus a pris d’assaut son ROG Ally basé sur le Zen 4 RDNA 3.

Les révisions du GPD 4 sont suivies par des caractéristiques de processeur et de graphisme qui semblent presque identiques à celles de l’Ally Z1 Extreme et du Z1 plus bas de gamme à venir. Les modèles haut de gamme des deux concurrents sont dotés de CPU à 8 cœurs et 16 threads, pouvant atteindre 5,1 GHz, associés à 12 cœurs RDNA 3 CUDA pouvant atteindre 2,7 GHz. Les modèles moins chers des deux côtés sont également proches, avec six cœurs et 12 threads à 4,9 GHz, bien que les graphiques du GPD Win 4 7640U puissent avoir un léger avantage sur le ROG Ally Z1 avec deux CUDA de plus. Cependant, GPD n’a pas imité l’écran VRR 120Hz du ROG Ally.

Bien que tous les concurrents récents de la Steam Deck semblent bien plus puissants que l’ordinateur de poche de Valve, l’entreprise n’est pas inquiète. L’année dernière, Valve a déclaré qu’il préférait se concentrer sur l’autonomie de la batterie plutôt que sur la puissance. La Steam Deck est deux fois moins puissante que les machines de GPD et d’Asus. La Steam Deck ne devrait pas connaître d’améliorations significatives de sitôt.

