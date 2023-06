Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe gratuit de Proton Mail, sort de sa version bêta

Proton Pass sécurise vos mots de passe et votre identité grâce à un chiffrement de bout en bout. Obtenez le gestionnaire de mots de passe de Proton Mail, le plus grand fournisseur de messagerie cryptée au monde.

Proton Pass est open-source, chiffré de bout en bout et protégé par les lois suisses sur la protection de la vie privée. Pass offre plus que d’autres gestionnaires de mots de passe gratuits et n’a pas de publicité ou de collecte de données. Vous pouvez l’utiliser gratuitement pour toujours sur tous vos appareils pour créer et stocker un nombre illimité de mots de passe, remplir automatiquement les logins, générer des codes 2FA, créer des alias d’email, sécuriser vos notes, et plus encore.

Caractéristiques

Générez des mots de passe sécurisés

Générez rapidement des mots de passe sécurisés à chaque fois que vous créez un nouveau compte en ligne. Proton Pass vous aide à stocker en toute sécurité vos identifiants de connexion, vos notes, vos informations de carte de crédit, etc.

Connexion facile

Remplissez automatiquement les mots de passe, les formulaires et les codes d’authentification à deux facteurs sur tous les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles en un seul clic ou une seule pression.

Plus qu’un gestionnaire de mots de passe, un gestionnaire d’identité

Proton Pass est plus qu’un outil permettant de sauvegarder les mots de passe en toute sécurité et d’automatiser la connexion. C’est aussi un gestionnaire d’identité qui génère des alias d’email uniques, empêchant que votre véritable adresse email soit utilisée pour vous traquer, exposée dans des violations de données, ou ciblée pour du spam.

La sécurité des mots de passe par une équipe qui connaît le cryptage

Proton Pass est conçu par la même équipe de scientifiques qui s’est réunie au CERN et a créé Proton Mail, le plus grand service de courrier électronique crypté au monde. Proton a été recommandé par les Nations Unies pour le partage de données hautement sensibles, et notre cryptage est open source et testé au combat.

Construit par la communauté, pour la communauté

Proton a été créé en 2014 par le biais d’une campagne de crowdfunding publique et reste à ce jour une entreprise soutenue par la communauté. Nous n’avons pas d’investisseurs en capital-risque et ne générons pas de profits en vendant des publicités. Notre modèle unique indique que notre seule obligation est envers la communauté Proton.

Open source & ; audit indépendant

Proton Pass a fait l’objet d’audits de sécurité indépendants et rigoureux, et notre code source ouvert indique que n’importe qui peut vérifier que notre cryptage fonctionne comme décrit.

Protégé par les lois suisses sur la protection de la vie privée

Proton étant basé en Suisse, vos données sont à la fois entièrement cryptées et protégées par certaines des lois les plus strictes au monde en matière de confidentialité des données. Vos données ne sont jamais transférées dans le nuage, car nous possédons et gérons notre propre infrastructure de serveurs.

Cryptage de bout en bout

Proton Pass utilise le même cryptage de bout en bout que les autres services Proton. Proton Pass crypte toutes vos données, y compris les noms d’utilisateur, les adresses web et tous les autres champs liés à la connexion. Ce cryptage, combiné à un hachage et une authentification rigoureux, garantit que vos données restent inaccessibles, même pour nous.

Cachez mes alias de messagerie

En plus de stocker vos identifiants, Proton Pass protège votre identité grâce à une fonction intégrée d’alias d’email. Chaque fois que vous vous inscrivez à un nouveau compte en ligne, Proton Pass peut automatiquement créer un alias pour protéger votre adresse e-mail réelle.

Disponible partout où vous en avez besoin

Proton Pass dispose d’applications pour Android et iPhone et d’extensions pour tous les principaux navigateurs, notamment Chrome, Edge, Firefox, Brave, et bien plus encore. Téléchargez Proton Pass pour votre plateforme préférée et commencez à protéger votre identité en ligne dès aujourd’hui.

Connectez-vous plus rapidement avec Proton Pass

Proton Pass reconnaît les sites web et les applications que vous utilisez et remplit automatiquement les formulaires avec vos informations d’identification sur n’importe quel navigateur ou appareil. Plus besoin de copier-coller.

Authentificateur 2FA intégré

L’authentification à deux facteurs (2FA) est l’un des meilleurs moyens de protéger vos comptes en ligne. Proton Pass facilite l’authentification à deux facteurs grâce à un authentificateur intégré qui stocke vos codes d’authentification à deux facteurs et les affiche et les remplit automatiquement.

Notes cryptées intégrées

Grâce aux notes cryptées, vous pouvez facilement enregistrer des notes privées, des numéros de carte de crédit et d’autres informations personnelles auxquelles vous êtes le seul à pouvoir accéder sur tous vos appareils.

Partage de mots de passe sûrs et forts avec les coffres-forts

Grâce aux coffres-forts sécurisés, vous pouvez classer et partager en toute sécurité vos informations de connexion, vos détails de paiement et vos notes avec votre famille, vos amis et vos collègues.

Importez vos mots de passe en 1 clic

Proton Pass facilite la migration depuis d’autres gestionnaires de mots de passe populaires, grâce à le prise en charge intégrée de l’importation de mots de passe et d’autres données depuis les applications suivantes :

1Password

Bitwarden

Dashlane

KeePass et KeePassXC

Gardien

LastPass

Navigateur Chrome

Firefox

Brave

Microsoft Edge

Safari

