Un nouveau réseau social axé sur l’altruisme promet de supprimer "les utilisateurs douteux"

En bref : Les réseaux sociaux n’ont pas la meilleure réputation lorsqu’il s’agit d’être des plateformes amicales, non toxiques et altruistes. Mais Rob Weiss, l’ancien producteur de la série télévisée Entourage, lance un concurrent qui, selon lui, remplit toutes ces conditions. Il a également prévenu que Roar Social était prêt à exclure des centaines, voire des milliers d’utilisateurs « minables ».

Roar Social réimagine les médias sociaux comme une force pour le bien, indique le communiqué de presse, ce qui n’est pas quelque chose que l’on associe habituellement à des entreprises comme Facebook, Twitter et Instagram.

La nature philanthropique de la plateforme fonctionne en utilisant le même type de contenu viral – des créateurs et des utilisateurs – et l’engagement que l’on trouve sur les sites de médias sociaux rivaux. Elle propose ce que M. Weiss appelle la « gamification de la générosité ». Au lieu d’avoir un bouton « J’aime » ou « Cœur », il y aura une option « Donner » sous une publication. Cette option permet aux utilisateurs de faire des micro-dons de l’ordre d’un centime d’euro au profit de causes présélectionnées telles que les sans-abri et le changement climatique.

« En raison du désordre qui règne dans les médias sociaux, je pense qu’il existe une réelle opportunité de bouleversement », a déclaré M. Weiss. « L’idée est de marier l’engagement et l’impact social.

« Les générations futures s’étonneront que les médias sociaux n’aient eu qu’un but lucratif, qu’ils n’aient pas intégré l’impact social dans leur cœur même. »

Roar Social a levé 10 millions de dollars de fonds d’amorçage et son comité consultatif comprend le créateur de MTV, John A. Lack, et l’ex-PDG de la Fondation Bill et Melinda Gates, ce qui indique qu’il y a de grands noms impliqués. L’entreprise s’est également assuré les services d’ingénieurs et de spécialistes des produits d’Apple, de Google, de Microsoft, d’Amazon et de LinkedIn.

Chaque plateforme de médias sociaux compte un certain pourcentage d’utilisateurs qui ne sont là que pour harceler les autres et causer des problèmes, mais Weiss se dit prêt à expulser des centaines ou des milliers de personnes si cela s’avère nécessaire. « Je ne veux pas avoir de mauvais utilisateurs », a-t-il déclaré, via Insider, « et par mauvais utilisateurs, j’entends des personnes qui vont être perturbateurs et qui vont venir sur la plateforme et créer des dégâts. Je veux donc les bons utilisateurs et pour obtenir les bons utilisateurs, il faut être un peu patient. »

Weiss estime que d’autres entreprises de médias sociaux pourraient essayer de copier cette approche altruiste, mais qu’elles n’y parviendront pas en raison de leurs problèmes existants.

« Rien n’empêche McDonald’s de vendre du filet mignon », a-t-il déclaré, « ils pourraient le faire bien, ils pourraient le faire à bas prix, mais personne n’ira vraiment chez McDonald’s pour acheter du filet mignon. Je parie que si vous avez entre 16 et 36 ans et que vous voulez utiliser vos superpouvoirs de créateur pour le bien, vous ne le ferez pas sur les plateformes traditionnelles.

Roar Social aura du mal à rivaliser avec Meta Platforms, propriétaire de Facebook/Instagram et dont la capitalisation boursière avoisine les trois quarts de milliard de dollars, d’autant plus que Weiss ne se concentre pas sur le profit et menace déjà de licencier des milliers d’utilisateurs. Toutefois, l’idée d’un réseau social de bien-être plaira probablement à de nombreuses personnes désillusionnées par la toxicité des plateformes populaires.

Les utilisateurs intéressés peuvent désormais s’inscrire pour bénéficier d’un accès VIP anticipé à la version bêta de Roar Social, qui sera lancée sur l’App Store d’Apple cet été.

