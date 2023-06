La roadmap de NVIDIA indique que les cartes GeForce RTX 5000 seront lancées en 2025

Prospective : Nous avons récemment vu quelques rumeurs affirmant que le successeur de la série RTX 4000 de NVIDIA, qui devrait s’appeler RTX 5000, arrivera l’année prochaine. Mais il semble que les cartes de nouvelle génération ne seront pas disponibles avant 2025, selon la dernière roadmap de l’équipe verte.

NVIDIA a déjà sorti une nouvelle génération de cartes graphiques tous les deux ans environ. Ada Lovelace étant arrivée en octobre 2022, le successeur de la RTX 5000 était attendu l’année prochaine, mais il semble que NVIDIA augmente la cadence à 3 ans.

Andreas Schilling, rédacteur en chef de HardwareLuxx, a partagé une roadmap révélée par NVIDIA lors d’une présentation sur ses GPU H100. Elle montre les futurs produits de la société et leurs dates de lancement.

Les communiqués précédents affirmaient que l’architecture Hopper Next, dont la roadmap montre l’arrivée l’année prochaine, pourrait être utilisée à la fois dans les cartes d’entreprise et les cartes de jeu. Mais l’arrivée d’Ada Lovelace-Next l’année suivante met fin à ces affirmations.

NVIDIA n’a pas révélé le nom officiel du successeur de Lovelace. De nombreuses personnes affirment qu’il s’agira de Blackwell, mais il pourrait s’agir du successeur de Hopper.

Retarder d’un an la sortie de la série RTX 5000 est probablement logique du point de vue de NVIDIA. Lovelace a été fortement critiqué pour ses prix élevés, surtout en cette période de difficultés économiques. NVIDIA espère peut-être que l’économie se sera améliorée d’ici 2025, faisant d’une carte graphique coûteuse un luxe que peu de personnes peuvent se permettre d’acheter.

NVIDIA a publié une roadmap indiquant ce à quoi il faut s’attendre dans les années à venir pour les DPU, CPU, GPU et Superchip. Hopper Next, alias Blackwell, semble être annoncé pour le premier semestre 2024, tandis que Grace Next et Ada Lovelace Next sortiront en 2025.https://t.co/0KvSu8IHSp pic.twitter.com/2USteMBBQi – Andreas Schilling ðºð¦ (@aschilling) 27 juin 2023

NVIDIA lance toujours des cartes RTX 4000, telles que les RTX 4060 et 4060 Ti, et nous pourrions voir d’autres cartes bas et haut de gamme dans cette gamme, telles que la RTX 4090 Ti.

L’autre facteur important est que NVIDIA n’a pas besoin de se précipiter pour sortir une nouvelle ligne de produits alors qu’elle gagne autant d’argent grâce à l’IA. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars au prochain trimestre, soit une hausse d’environ 80 % d’une année sur l’autre, grâce à la demande massive pour des produits comme le GPU H100. L’arrivée de Hopper Next en 2024 donnera sans aucun doute un nouvel élan à ses résultats.

La rumeur veut que les cartes GeForce de nouvelle génération offrent une amélioration massive des performances par communiqué à la série RTX 4000. On parle d’une amélioration de 2 fois, ce qui semble plus probable étant donné que Lovelace aura trois ans lorsqu’elles arriveront sur le marché. Ne soyez pas surpris si le ray tracing s’avère être un point important, et, espérons-le, NVIDIA aura tiré les leçons de la génération actuelle en donnant plus de VRAM aux cartes.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :