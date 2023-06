Le travail à domicile est la nouvelle norme, surtout pour les femmes

En bref : Le nombre de personnes travaillant à domicile aux États-Unis a diminué depuis la pandémie, mais reste nettement plus élevé qu’avant l’époque de Covid-19. Une enquête récente montre que plus d’un tiers des travailleurs américains travaillent encore à domicile et que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à retourner au bureau.

Le communiqué de l’American Time Use Survey (ATUS) montre qu’en 2018 et 2019, seulement 24 % des Américains ont travaillé à domicile au cours d’une journée moyenne. Au début de la pandémie en 2020, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 42 %, et bien qu’il ait légèrement baissé depuis, les travailleurs à domicile représentaient encore 34 % des employés l’année dernière. Certaines personnes travaillant à la fois à domicile et au bureau le même jour, il a été constaté que les employés passaient en moyenne 5,4 heures par jour à travailler à domicile en 2022.

Les personnes ayant fait des études supérieures, en particulier celles titulaires d’une licence, étaient beaucoup plus susceptibles de travailler à domicile l’année dernière. Plus de la moitié de ce groupe (54 %) a évité le travail de bureau à temps plein en 2022.

Un élément surprenant du communiqué est l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes travaillant à domicile. Près de la moitié des femmes travaillaient à domicile en 2020, contre un peu plus d’un quart un an plus tôt, ce qui les rend plus susceptibles d’être absentes du bureau que les hommes. En 2022, 41 % des femmes travaillaient à domicile, contre 27 % des hommes, ce qui représente une baisse beaucoup moins importante pour les premières.

L’enquête montre que les femmes sont plus susceptibles de préférer travailler à domicile, bien que la différence entre les sexes soit également due au type de postes que les femmes occupent en plus grand nombre.

L’enquête s’est également intéressée aux rôles que les hommes et les femmes assument à la maison. Les femmes passent environ deux fois plus de temps que les hommes à s’occuper des enfants et plus de temps à effectuer des tâches ménagères telles que la lessive et le nettoyage. La seule exception concerne les travaux de jardinage, qui sont beaucoup plus masculins.

La plupart des employés préfèrent travailler à domicile, mais cela indique que les personnes, à l’exception de ceux âgés de 20 à 24 ans, passent plus de temps seuls et moins de temps à socialiser et à communiquer avec les autres. Par ailleurs, ils consacrent souvent leur temps libre à la télévision et aux appareils électroniques plutôt que de faire de l’exercice physique ou d’adopter d’autres comportements bénéfiques pour leur santé, comme la préparation de repas sains.

De nombreuses entreprises, même celles qui avaient promis que le travail à distance était la nouvelle norme, rappellent leurs employés au bureau et, dans la plupart des cas, les personnes ne sont pas contents.

