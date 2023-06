L’équipement le plus puissant de Diablo IV est si rare que la plupart des joueurs ne le trouveront probablement jamais.

En bref : Diablo IV a été lancé en accès anticipé le 1er juin et, moins d’un mois plus tard, les joueurs ont commencé à s’entraîner pour jouer à la fin du jeu. Il s’agit d’un élément classique de la formule Diablo : les joueurs invétérés passent des heures à chercher le meilleur équipement possible. Les premières découvertes d’équipements très puissants ont soulevé des questions sur le type de butin de niveau supérieur auquel les joueurs peuvent s’attendre.

Dans un tweet publié ce week-end, le concepteur principal de classes Adam Jackson a confirmé que Diablo IV comptait actuellement six objets ultra rares et puissants : Doombringer (épée), The Grandfather (épée à deux mains), Andariel’s Visage (casque), Harlequin Crest (casque), Melted Heart of Selig (amulette), et Ring of Starless Skies (anneau). Tous les objets ont une puissance de 820 (sans doute la plus élevée du jeu), mais comme il s’agit des « objets uniques les plus rares de Diablo 4 », en obtenir ne serait-ce qu’un seul pourrait s’avérer une véritable corvée.

Bonjour ! Je voulais apporter quelques précisions sur les objets uniques les plus rares de Diablo 4. 1. Ils peuvent tomber sur des ennemis de niveau 85+

2. On les obtient partout où l’on peut obtenir un Unique normal, et ils tombent toujours à 820 ipower.

3. Il y en a actuellement 6 dans le jeu

4. Ils sont très rares ! pic.twitter.com/pVVj5DTEaU – Adam Jackson (@AZJackson85) 24 juin 2023

Bien que ces Uniques uniques puissent tomber partout où les joueurs trouvent des Uniques normales, elles n’entrent en jeu qu’en affrontant des ennemis de niveau 85 ou plus. Ces babioles sont donc réservées aux joueurs en fin de partie. Cependant, certains joueurs se plaignent que les taux de chute sont encore insuffisants. Il n’y aurait eu qu’un ou deux Arlequins déposés depuis le lancement du jeu. Si l’on considère les millions d’heures de jeu effectuées jusqu’à présent, il semblerait que ces objets soient bien plus que rares.

Jackson n’a pas donné de précisions sur les taux de RNG (random number generator). Cependant, il a mentionné que les pourcentages étaient les mêmes pour tous, que vous combattiez des ennemis normaux sur le terrain, des boss ou des ennemis difficiles dans un donjon de cauchemar.

« Chaque fois que vous obtenez une Unique, il y a une chance que cette Unique soit à la place une de ces Uniques », a expliqué Jackson. « Par conséquent, la meilleure façon de les cultiver est de faire du contenu qui vous donne le plus d’Uniques par période de temps x. »

Chaque fois que vous obtenez une Unique, il y a une chance que cette Unique soit à la place de l’une d’entre elles. Par conséquent, la meilleure façon de les cultiver est de faire du contenu qui vous donne le plus d’Uniques par x période de temps. – Adam Jackson (@AZJackson85) 24 juin 2023

Il ne fait aucun doute que les joueurs de longue date de Diablo III ont utilisé cette formule plutôt générique dans D4, et l’absence de communiqués d’observation ou d’acquisition de ces Uniques est donc plutôt décourageante. Cela dit, il semble prématuré d’essayer de mesurer un pourcentage d’abandon semi-précis. Le jeu n’est entre les mains des joueurs que depuis 20 jours. Comme la montée en niveau ralentit considérablement à partir du niveau Paragon (niveau 50), la plupart des joueurs sont probablement encore occupés à travailler jusqu’au niveau 80+.

De plus, indépendamment des paramètres RNG actuels, il s’agit d’un facteur que Blizzard peut modifier à tout moment. Si les développeurs constatent que le taux de chute est déséquilibré une fois que davantage de joueurs auront atteint les niveaux de fin de partie, ils procéderont probablement à des modifications. Pour l’instant, ils ont des problèmes plus urgents, notamment les attaques DDoS qui font tomber les serveurs et les nombreux problèmes de connexion, que Blizzard était « vraiment convaincu » que les joueurs ne rencontreraient pas lors de ce lancement.

En attendant, si vous faites partie des nombreux joueurs qui apprécient le jeu, soyez attentifs à ces objets rares afin de ne pas les vendre ou les mettre au rebut par inadvertance. Il est facile de se débarrasser d’un équipement qui ne convient pas à votre style de jeu actuel, mais cet équipement (même s’il n’est pas le plus rare) pourrait vous permettre d’accéder à une classe différente lors de votre prochain passage dans le jeu. N’oubliez pas le coffre de la cachette. Il est là pour une bonne raison.



