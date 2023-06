Les cartes vidéo GeForce RTX 4060 de MSI débarquent sur Newegg à partir de 299 dollars

Lève-tôt : La GeForce RTX 4060 de NVIDIA sera officiellement mise en vente le 29 juin, mais des annonces ont déjà été faites sur certains sites de vente en ligne. Newegg propose la MSI Ventus GeForce RTX 4060 8 GB Black OC au prix PDSF de NVIDIA, soit 299,99 $. Cette carte dispose de 3 072 cœurs CUDA et d’une fréquence d’accélération de 2 490 MHz, soit 30 MHz de plus que le modèle de référence de NVIDIA.

Pour 30 $ de plus, vous pouvez choisir entre le modèle MSI RTX 4060 Gaming ou Gaming X. Les deux modèles sont dotés de deux ventilateurs et mesurent 24,5 cm de long. Les deux modèles sont équipés de deux ventilateurs et mesurent 247 mm de long contre 199 mm pour la Black OC (9,72 pouces contre 7,83 pouces). La déclinaison Gaming standard utilise la fréquence de référence de 2 460 MHz, tandis que la carte Gaming X atteint 2 595 MHz. L’fréquence mémoire effective est de 17 000 MHz sur toutes les cartes.

La RTX 4060 standard est l’une des trois cartes de la gamme 4060 de NVIDIA – les deux autres sont la RTX 4060 Ti 8 Go et la RTX 4060 16 Go. Steven Walton de Netcost-security.fr a récemment jeté un œil à la GeForce RTX 4060 Ti (modèle 8 Go) et a froncé les sourcils. Avec un PDSF de 399 $ et seulement 8 Go de mémoire, la carte s’est avérée être une offre médiocre qui s’est avérée terriblement inadéquate lors des tests.

Les cartes GeForce RTX 4060 Ti 8 Go sont disponibles à différents prix si vous le souhaitez. Les modèles Ti avec 16 Go de mémoire seront lancés en juillet pour 100 $ de plus.

Au début du mois, NVIDIA a partagé quelques résultats de tests internes de sa RTX 4060. Comme toujours, ces résultats sont à prendre avec des pincettes car ils représentent sans aucun doute le meilleur scénario possible pour le produit testé. Les résultats réels varieront en fonction de plusieurs facteurs, notamment les autres équipements avec lesquels vous associez la carte et votre résolution cible/paramètres graphiques.

Ne manquez pas non plus de consulter les commentaires sur la RTX 4060 qui devraient arriver sur le web dans les jours à venir.

