Midjourney 5.2 introduit la fonction « Zoom arrière » qui génère des scènes autour des images.

Que vient-il de se passer ? Midjourney a dévoilé la dernière version de son système de génération d’images basé sur l’IA, qui comprend une fonction « Zoom arrière ». Cette fonction génère une scène autour d’une image centrale, imitant le zoom arrière d’un appareil photo. Des utilisateurs ont publié des exemples de cet outil, qui est très impressionnant.

Midjourney 5.2 est arrivé la semaine dernière, apportant avec lui un grand nombre de changements et d’améliorations. L’introduction de Zoom Out, qui élargit le champ de vision des images, a reçu le plus d’attention.

Contrairement à des fonctions similaires dans d’autres programmes, le zoom arrière ne peut pas être utilisé avec des images personnalisées ; il ne fonctionne qu’avec celles générées par Midjourney.

Pour utiliser l’outil, il faut générer une image dans la dernière version de Midjourney et sélectionner les boutons Zoom qui apparaissent en dessous. Les utilisateurs peuvent choisir d’effectuer un zoom arrière d’un facteur x1,5, x2, ou d’une offre personnalisée comprise entre 1 et 2. Le zoom personnalisé permet également aux utilisateurs de modifier l’invite avant l’agrandissement d’une image, ce qui leur permet, par exemple, de transformer une image de départ en une image encadrée sur un mur.

Il existe également une option Make Square qui, comme son nom l’indique, prend une image non carrée et l’agrandit verticalement ou horizontalement, en générant du nouveau contenu au fur et à mesure, afin d’obtenir une image carrée.

Les autres améliorations de Midjourney v5.2 comprennent une meilleure qualité des images générées, une lisibilité optimisée du texte, de nouveaux styles et filtres, ainsi que des corrections de bugs et des améliorations.

Si vous souhaitez utiliser Midjourney, n’hésitez pas à consulter notre guide Comment utiliser Midjourney pour créer des images d’IA, qui couvre la mise en route, l’utilisation des commandes, les paramètres de l’invite, et bien plus encore.

L’art généré par l’IA progresse à un rythme effréné, mais son utilisation dans les médias continue de susciter de nombreuses controverses. L’exemple le plus récent est celui de Method Studios, la société qui a créé la scène du générique d’ouverture du spectacle Marvel’s Secret Invasion, qui a confirmé qu’elle avait été générée par l’IA. Elle a souligné qu’aucun emploi n’avait été supprimé à la suite de l’utilisation de l’IA, mais cela n’a pas apaisé les personnes, dont la plupart disent que la scène d’ouverture animée n’est tout simplement pas très belle.



