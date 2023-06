E-mobilité : on ne peut pas encore se passer de sa voiture (personnelle)

Pourquoi ai-je encore ma propre voiture ? C’est la question que l’on doit se poser de temps en temps en tant que citadin moderne un tant soit peu conscient de l’environnement.

Deux voitures de location du service d’autopartage Miles et, plus récemment, deux vélos-cargos publics sont garés juste devant ma porte. Un bus me conduit à la gare centrale en 15 minutes, le tramway le plus proche est à 10 minutes à pied et mon vélo électrique est garé dans l’arrière-cour. La ville aimerait que je me débarrasse de ma voiture aujourd’hui plutôt que demain et que je fasse de la place pour des espaces urbains ouverts. Mon opinion sincère à ce sujet : Je ne demande pas mieux, mais comment faire ?

Sortir de la ville, et ça se complique

C’est en effet lorsqu’il s’agit de sortir de la ville que les problèmes commencent. L’été dernier, par exemple, je suis allé avec une amie à Rock am Ring, au Nürburgring, dans l’Eifel. Ma voiture est restée trois jours sur la pelouse du parc, bien sûr. Mais il aurait été impossible de s’y rendre en transport public. Les navettes ? Elles ne pouvaient être occupées qu’au petit bonheur la chance depuis les deux villes voisines, ne pouvaient pas être réservées à l’avance, étaient désespérément bondées et – tout le matériel de camping ?

L’alternative ? Réserver une voiture de location – juste pour la garer là aussi pendant trois jours sur la pelouse ? Ce n’est pas vraiment durable non plus.

Scénario similaire : avec trois amis, j’ai fait un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de l’Eifel de Waxweiler à Trèves pendant un week-end prolongé. Nous avons été hébergés au camping local, qui se trouve un peu en dehors du village. Il n’y avait pas d’autres hébergements corrects. Chaque matin, nous nous rendions donc à la destination de la veille, puis nous nous rendions à pied au village suivant et revenions ensuite au camping. Nous avons fini par y aller avec deux voitures, avec lesquelles nous nous sommes mutuellement conduits. Un taxi ? Il n’y en a pas à tous les endroits. Des concepts d’autopartage ? Cela aurait coûté une fortune. Descendre avec un scooter électrique de location ? FreeNow l’a effectivement proposé :

De Bonn à l’Eifel en scooter électrique. FreeNow pense effectivement que c’est une bonne idée. (Capture d’écran)

Avec une bonne planification, une voiture de location peut être la solution. Mais cette option tombe à l’eau lorsqu’il s’agit de partir plus loin à la dernière minute. Un ami est en panne sur la route et l’ADAC ne vient pas ? Espérez alors qu’un Miles soit disponible dans votre ville. Il est arrivé quelque chose à un proche au milieu de la nuit et vous devez vous y rendre rapidement. Comment faire en bus ou en train ?

Les concepts sont à moitié là : ça irait encore mieux comme ça

Les compétitions sportives de masse, comme les matchs de championnat ou les tournois, sont souvent organisées en banlieue. On peut peut-être y aller en trois fois moins de temps avec les transports en commun, mais on ne peut certainement pas rentrer tard le soir. Et réserver un Miles ou un Flinkster pour toute la soirée ? C’est très cher, et il n’y a aucune garantie d’obtenir une voiture à court terme, du moins avec Miles. Réserver quelques heures ou même quelques jours à l’avance : impossible.

Pourtant, la direction est bonne. L’autopartage est un excellent complément, et il est abordable. Dans ma ville, il y a Miles, dans la ville voisine ShareNow, dans d’autres villes encore : AnyMove.

Il suffirait que l’autopartage soit plus flexible, ce qui pourrait être une solution :

Une zone de chalandise encore plus large

Plus de villes soutenues pour les mêmes services

Des tarifs plus équitables pour les trajets en banlieue

Disponibilité d’urgence des véhicules

Possibilité de réserver des jours à l’avance, en cas de nécessité, moyennant des frais équitables.

Nous aurions alors un véritable complément au billet à 49 euros.

Ah oui, ce dont nous n’avons pas vraiment parlé jusqu’à présent, c’est du remplacement des voitures par les transports en commun. En bref, essayez de faire l’aller-retour Bonn-Waxweiler en transport en commun, de vous promener d’un endroit à l’autre et de revenir chaque soir au camping en bus.

Voilà pour les transports en commun…

Non, on ne peut pas encore se passer de voiture (personnelle).

