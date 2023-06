Harvard introduit son propre modèle d’IA générative dans les salles de classe

Pourquoi c’est important : Le rôle de l’intelligence artificielle dans les salles de classe a fait l’objet de vifs débats, certaines institutions interdisant son utilisation tandis que d’autres choisissent de l’adopter. Choisissant de se pencher sur la révolution de l’IA, l’université de Harvard a récemment annoncé son intention de fournir de l’IA générative comme ressource pédagogique aux étudiants dans l’un de ses cours les plus populaires. Selon l’université, l’objectif est de simuler un ratio étudiant-professeur de 1:1 tout en soutenant le style d’apprentissage unique de chaque étudiant.

Computer Science 50, également connu sous le nom de CS50, est l’un des cours les plus importants et les plus populaires de Harvard. Ce cours d’introduction à l’informatique couvre un certain nombre de sujets tels que les langages de codage, les concepts informatiques, la sécurité des technologies de l’information et l’intelligence artificielle. La version sur le campus du cours accueille en moyenne plus de 800 étudiants, ce qui rend l’enseignement individuel et la consultation extrêmement difficiles pour les étudiants comme pour les professeurs.

Dans le but de renforcer le support disponible pour les étudiants du cours CS50, l’université déploie son propre modèle de langage étendu afin de fournir aux étudiants un retour d’information, un support au débogage et une aide au dépannage des erreurs, du code et d’autres problèmes liés à la solution. Le bot CS50 de l’université est décrit comme étant similaire à ChatGPT sans être « trop utile ». Par exemple, au lieu de fournir des réponses complètes, comme celles souvent fournies par ChatGPT et des outils d’IA similaires, le modèle est conçu pour encourager l’apprentissage et l’engagement des étudiants en les guidant vers les bonnes solutions plutôt qu’en leur fournissant simplement des réponses sans autre forme de procès.

Le cours est dirigé par David Malan, professeur d’informatique Gordon McKay à Harvard. Malan a récemment déclaré au Harvard Crimson, le quotidien de l’université, que l’objectif était de parvenir à un ratio enseignant/étudiant d’environ 1:1 pour chaque étudiant CS50 inscrit au cours. Selon M. Malan, le robot CS50 fournira à chaque étudiant les outils logiciels nécessaires pour soutenir son apprentissage au rythme et dans le style les mieux adaptés à ses besoins individuels.

L’introduction de la nouvelle assistance IA du cours marque un tournant pour l’université et le rôle général de l’IA dans la salle de classe. De nombreux enseignants craignent que les outils d’IA tels que ChatGPT ne permettent tout simplement la tricherie, le plagiat et même l’utilisation de sources fabriquées. D’autres considèrent ces outils comme un risque pour la sécurité des étudiants exposés, et demandent un renforcement des exigences et des normes en matière de protection de la vie privée des étudiants et de collecte de données. L’adoption par de grandes institutions telles que Harvard contribuera sans aucun doute à faire progresser les technologies de l’IA et leur application d’une manière contrôlée et responsable.

Vous pouvez faire l’expérience directe du cours et de l’assistance en IA sans être accepté comme étudiant à l’université de Harvard. Le cours CS50 est proposé gratuitement en ligne par l’université de Harvard et edX.org (des mises à niveau payantes sont toutefois disponibles si vous le souhaitez). Selon le site d’inscription edX.org, plus de 4,8 millions d’utilisateurs se sont inscrits à la dernière session qui a débuté le 24 juin. Le site indique également que le nouveau support à l’IA s’étend à tous les étudiants n’appartenant pas à Harvard qui accèdent au cours via edX, en précisant que « …même si vous n’êtes pas étudiant à Harvard, vous êtes invité à « prendre » ce cours gratuitement en travaillant sur les onze semaines de hardware du cours ».

