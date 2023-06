Le supercalculateur Aurora de classe Exascale est enfin prêt à fonctionner

Une vue d’ensemble : Il a pris un peu de retard, mais le superordinateur Aurora d’Intel est désormais terminé. La nouvelle star du marché du calcul de haute performance (HPC) peut théoriquement effectuer une quantité énorme de calculs par seconde et fournira à la communauté scientifique des capacités de simulation jamais vues auparavant.

Initialement prévu pour 2021, le supercalculateur Aurora a été équipé de ses 10 624 lames de calcul au centre de données Argonne Leadership Computing Facility (ALCF). Fruit d’un partenariat entre Intel, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et le ministère américain de l’énergie (DOE), Aurora devrait atteindre une performance théorique maximale de plus de 2 exaflops, soit 2 milliards de milliards d’opérations par seconde.

Les 10 624 lames de calcul d’Aurora sont installées dans 166 racks, chaque rack pouvant accueillir 64 lames sur huit rangées. Les racks de la taille d’un réfrigérateur ont besoin de beaucoup de place, bien sûr, puisqu’ils occupent un espace équivalent à deux terrains de basket-ball au Laboratoire national d’Argonne.

Chaque lame contient deux processeurs Intel Xeon Max Series et six GPU Intel Max Series, ainsi que toute la mémoire, le réseau et la technologie de refroidissement nécessaires aux applications de haute performance. Au total, Aurora compte 63 744 GPU Intel et 21 248 CPU Intel Xeon, avec plus de 1 024 nœuds de stockage distribués, 220 pétaoctets de capacité de stockage et 31 téraoctets par seconde de bande passante totale.

Intel a déclaré que ses processeurs et GPU de la série Max récemment introduits peuvent fournir une amélioration significative des performances par communiqué aux produits concurrents, avec des performances jusqu’à deux fois supérieures à celles des GPU MI250X d’AMD sur OpenMC. Les CPU de la série Xeon Max ont un « avantage de performance » de 40 % par communiqué à la concurrence dans de nombreuses charges de travail HPC réelles, déclare la société de Santa Clara, et Aurora aura certainement besoin de toutes les performances possibles pour faire tout ce que les scientifiques attendent de lui.

Selon Intel, Aurora est conçu pour libérer le potentiel des « trois piliers » du calcul haute performance moderne, à savoir les simulations, l’analyse des données et l’intelligence artificielle à une « échelle extrêmement grande ». Le supercalculateur de classe exascale fournira les outils nécessaires pour repousser les limites de l’exploration scientifique dans les domaines de l’astrophysique, de la recherche en santé, des grands modèles de langage et de tout ce qui se trouve entre les deux.

Désormais que la phase d’installation est terminée, Aurora aura besoin d’un peu d’échauffement avant de commencer à calculer des nombres incroyablement grands. Les premiers utilisateurs testeront le supercalculateur pour identifier les bugs potentiels du système, en transférant leur travail depuis le banc d’essai Sunspot, qui a été utilisé précédemment pour développer et tester la même architecture qu’Aurora, mais avec seulement deux racks.

