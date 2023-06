Iron Lung, pourquoi les ventes de ce jeu vidéo ont augmenté après la disparition du sous-marin

Le jeu qui attire l’attention des utilisateurs s’appelle Iron Lung. Son développeur a déclaré : « J’ai fait d’Iron Lung la chose la plus effrayante à laquelle j’ai pu penser, et le fait de savoir que de vraies personnes sont dans cette situation en ce moment même est assez horrifiant, même si c’est leur choix ».

« Un petit jeu d’horreur dans lequel vous pilotez un minuscule sous-marin dans un océan de sang sur une lune extraterrestre. Telle est la description d’Iron Lung sur Steam. Il s’agit d’un jeu vidéo indépendant développé par David Szymanski et sorti sur la plateforme numérique de Valve le 10 mars 2022. Un peu plus d’un an plus tard, le titre a connu une explosion des ventes, qui a commencé le 19 juin 2023, le jour où la presse a commencé à parler de la disparition du Titan, le sous-marin d’OceanGate dédié à la visite privée de l’épave du Titanic, qui gît à 3800 mètres de profondeur dans les eaux de l’Océan Atlantique. Cette tendance s’est poursuivie au cours des jours suivants, alors que l’on tentait de sauver les cinq passagers disparus du Titan. Au cours des dernières heures, la mort de tous les membres de l’équipage a été confirmée : le sous-marin a vraisemblablement implosé dans les heures qui ont suivi le début de la plongée.

C’est Szymanski lui-même qui a annoncé l’augmentation des ventes d’Iron Lung par un tweet le 21 juin. Dans le message en question, un graphique montre la récente augmentation des ventes d’Iron Lung. Le développeur a écrit : « Je me sens tellement mal. « J’ai fait d’Iron Lung la chose la plus dérangeante à laquelle je pouvais penser, et savoir que de vraies personnes sont dans cette situation en ce moment est assez horrible, même si c’était leur choix », a-t-il ajouté.

Malgré des graphismes datés, le jeu vidéo a reçu de nombreuses critiques positives sur Steam. Le mérite en revient à l’atmosphère anxiogène et claustrophobe. Vue à la première personne, mer extraterrestre à analyser au sonar et à la caméra externe, sound design à couper le souffle. Un titre minimal, essentiel, mais qui réussit parfaitement son pari de terrifier. Ce n’est pas la première fois qu’un titre de jeu vidéo est redécouvert à la suite d’un fait divers. Le cas le plus célèbre est Among Us, titre sorti en 2018, qui a connu un véritable boom en 2020 avec l’apparition de la pandémie. Le jeu de déduction sociale a atteint un pic d’un demi-milliard de personnes, alors qu’il était impossible de jouer et de se retrouver entre amis ou en famille à cause des restrictions imposées par Covid-19. La redécouverte d’Iron Lung est un nouveau cas qui met en lumière la capacité d’expression du jeu vidéo, un média qui peut refléter les sentiments de la société.

