Ce qui se passe dans le premier épisode de la nouvelle série Black Mirror est-il vraiment possible ?

Nous connaissons déjà la technologie deepfake, l’intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, nous avons signé des dizaines de contrats pour le traitement de données personnelles sans jamais vraiment en lire les termes. Tout cela se passe dans l’épisode Joan is Awful, qui ne semble pas si éloigné de notre réalité. Netflix a également lancé un site pour mettre votre nom et votre photo dans le style du premier épisode.

Entretien avec Stefano Zanero

Professeur de systèmes de traitement de l’information au Politecnico di Milano, expert en cybersécurité.

Si vous avez vu le premier épisode de Black Mirror, vous vous êtes demandé : est-ce possible ? Dans Joan is Awful, Joan is awful, la protagoniste (Joan) est une jeune femme avec deux mèches blondes platine, une relation insipide et un ex-petit ami pétillant mais peu fiable qui chatouille sa nostalgie. Elle travaille dans un Big Tech brillant où elle se contente de critiquer le café et de licencier le personnel, puis sa routine est rompue lorsqu’elle allume Streamberry (alias Netflix, mêmes couleurs, même interface, même son de commutation), une nouvelle série mettant en scène Salma Hayek apparaît à l’écran. Elle s’appelle Joan is Awful et l’actrice a les mêmes cheveux blonds que Joan. En plus, il s’agit d’une reproduction en temps réel de sa vie sous forme de série télévisée.

La technologie est complice de cette perversion voyeuriste. Les informations de Joan sont recueillies à partir des smartphones et des PC qui l’entourent, le film entier est réalisé avec une fausse intelligence artificielle synthétisée par un ordinateur quantique, quelque part entre une divinité et un instrument de mort. Et Streamberry peut réaliser tout cela parce que Joan, au moment de son enregistrement, a consenti au traitement de ses données, comme tout le monde, sans les lire. La technologie présentée dans Joan is Awful ne nous est pas étrangère, nous la connaissons déjà. Elle est cependant aussi exagérée que le code des commandes de Black Mirror. Mais provocation mise à part, ce qui se passe dans le premier épisode est-il possible avec les outils dont nous disposons aujourd’hui ? Nous avons posé la question à Stefano Zanero, professeur de systèmes de traitement de l’information au Politecnico di Milano et expert en cybersécurité.

Les scénaristes d’Hollywood se mettent en grève car ils craignent que l’IA ne prenne leur place, comme dans l’épisode Joan is Awful. Est-ce que c’est déjà le cas et que nous ne nous en rendons pas compte ?

Ce n’est pas ce qui se passe dans l’épisode, mais il est normal que Black Mirror présente des futurs possibles en exagérant des traits de notre présent. Ce qui se passe cependant, c’est que l’intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, mais aussi d’autres programmes qui peuvent générer des vidéos et des images, sont capables de créer des produits de qualité. Il s’agit là d’une nouvelle menace, car le secteur créatif s’est toujours senti protégé de l’avancement des tâches automatisées, et il est désormais confronté à une technologie qui peut également effectuer un travail créatif. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle générative ne peut pas créer un grand film d’art, mais un court métrage publicitaire le peut.

Le Quamputer de Black Mirror est une sorte de divinité, même les protagonistes ne savent pas comment il fonctionne, c’est ce que dit Mona Giavadi, PDG de Streamberry, s’agira-t-il des ordinateurs quantiques du futur ?

Non, c’est la partie la plus farfelue de l’épisode. Pour l’instant, nous ne savons pas encore comment en construire un, nous n’avons pas vraiment la technologie pour le faire, mais nous savons déjà ce qu’ils seront capables de faire. En simplifiant, on peut dire qu’un ordinateur quantique sera capable d’effectuer des opérations très compliquées très rapidement.

Mais il ne sera pas capable de générer des films automatiquement.

Je dirais que non, c’est le champ d’application le plus éloigné. Ils feront de la recherche très rapidement, ils accéléreront les algorithmes d’apprentissage automatique, ils seront capables de traiter de plus grandes quantités de données en moins de temps, mais pas de réaliser un film en même temps que la réalité.

Le problème du consentement et du traitement des données apparaît également clairement dans l’épisode. Avec les autorisations que nous donnons déjà maintenant en appuyant sur « accepter » dans les conditions générales, pourraient-ils déjà faire une série sur nous ?

Je ne pense pas qu’il soit possible de créer une série télévisée personnalisée à partir de nos données, notamment parce que cela aurait plusieurs implications juridiques qu’aucun service de diffusion en continu ne voudrait gérer. Il est vrai qu’ils ne sont pas utilisés pour des séries télévisées, mais nos informations sont constamment utilisées pour fournir des services, créer des offres commerciales ou envoyer des messages publicitaires.

Aujourd’hui, que peuvent faire les grandes entreprises technologiques avec les données qu’elles collectent ?

Comme nous l’avons dit, il ne faut pas construire une série télévisée, mais le premier épisode de Black Mirror nous fait réfléchir à deux choses. La première est que nous ne savons pas ce que nous avons accepté lorsque nous nous sommes abonnés à Netflix. La seconde nous invite à réfléchir aux données que les appareils collectent sur nous. Par exemple, comment est-il possible que notre smartphone nous suggère trivialement le chemin le plus court pour rentrer chez nous lorsque nous quittons le bureau à 18 heures ?

Et comment cela est-il possible ?

Il l’a appris sur la base de notre comportement. D’un certain point de vue, c’est nous qui le demandons et cela nous est également utile. Lorsque nous ouvrons le navigateur et qu’il nous indique le trafic dans la ville, il le fait parce qu’il surveille les appareils des autres utilisateurs, il recueille constamment des données sur nos mouvements. C’est un échange que nous acceptons lorsque nous autorisons une application à utiliser nos données. Ce n’est pas la même chose que la série Black Mirror, mais cela fait réfléchir.

Mais aucun d’entre nous ne lit le traitement des données, est-ce si risqué de ne pas le faire ?

Lire tous les contrats que nous acceptons pour utiliser des services est irréalisable, mais par exemple lorsque nous signons un consentement de traitement, lire ce que nous accordons et dans quel but, n’est peut-être pas si fastidieux et devrait être fait.

Dans Black Mirror, Joan va jusqu’à briser le Quamputer parce qu’elle ne peut pas révoquer le consentement au traitement des données. Peut-on ou doit-on en briser un ?

En général, nous pouvons toujours révoquer le consentement, c’est expliqué dans le GDPR, le règlement général européen sur la protection des données. Par ailleurs, certaines utilisations seraient illégales même si nous avons donné notre consentement sans nous en rendre compte.

Et puis il y a aussi la technologie deepfake, elle arrive déjà à créer des copies virtuelles extrêmement ressemblantes, je pense aux images du Pape François, quand est-ce qu’elle sera capable de faire un film à partir de rien ?

Faire un film à partir de rien prendra du temps, ils sont déjà performants et peuvent créer des courts-métrages bien faits. Le problème n’est pas tant l’aspect technique. En réalité, l’intelligence artificielle générative fonctionne par juxtapositions, plus vous faites un film longtemps, plus le risque est grand qu’il commette des erreurs logiques et se rende compte qu’il n’y a pas d’esprit humain derrière.

Si un acteur cédait ses droits à une société, celle-ci pourrait-elle utiliser son image pour le faire déféquer dans une église ?

En théorie, oui. En pratique, je pense qu’il y aurait tellement de pages de contrats signés par les acteurs que ce serait impubliable. Mais si vous y réfléchissez, cette scène où nous sommes repoussés par l’IA fait simplement partie du film parce qu’elle n’est pas perçue, sémantiquement c’est peut-être une scène absurde. Si j’écrivais l’invite pour générer par exemple l’image d’une personne célèbre en train de déféquer, s’il n’y avait pas de filtres logiciels, l’IA n’aurait aucun problème à la générer.

Le social fonctionne déjà avec la personnalisation du contenu, par exemple le For You, mais même sur Netflix ou Prime, il y a le « recommandé pour vous ». Dans Joan is Awful, on imagine une diffusion en continu adaptée aux spectateurs, mais n’est-ce pas déjà le cas ?

Oui, c’est déjà le cas, mais la personnalisation du contenu est encore une autre chose qui pourrait arriver à l’avenir. Elle ouvrirait potentiellement le champ à un certain nombre de choses intéressantes et amusantes, mais comme toute expansion artistique commerciale, elle peut apporter ses propres problèmes.

Netflix a donné aux gens la possibilité de créer leur propre version de Joan is Awful, avec leur propre image et leur propre nom. Il y a aussi une série de conditions à accepter. Les lirez-vous ?

Oui, mais il s’agira soit d’une blague de potache, ils écriront des choses terribles et diront ensuite que c’est une blague, soit d’une condition absolue, ils auront bien réfléchi avant de l’écrire.

