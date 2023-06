Subventions pour les installations solaires : voici ce que l’État vous donnera en 2023

Les politiques veulent donc promouvoir l’énergie solaire. Jusqu’ici, tout va bien – nous aimons entendre ces mots. Mais ce qui nous a frappés, c’est que de nombreux Länder rejettent élégamment les possibilités de support sur le gouvernement fédéral et son tarif de rachat élevé, la réduction de la TVA et les crédits KfW. Mais examinons cela pays par pays…

Bade-Wurtemberg : la recherche se réjouit

Les particuliers et les entreprises commerciales ne recevront pas de subventions pour les installations solaires en 2023 dans le Bade-Wurtemberg. Le gouvernement du Land renvoie à la rémunération légale pour l’injection d’électricité dans le réseau public selon la loi sur les énergies renouvelables (EEG).

Ce remboursement permet aux exploitants d’installations solaires d’amortir leurs coûts à long terme.

Si ce serait innovant ? Le château de Hohenzollern, dans le Bade-Wurtemberg, dispose d’une surface suffisante pour accueillir de nombreux panneaux solaires sur son toit. (Photo : A. Kniesel | Wiki Commons)

Le gouvernement du Land ne finance que des projets de recherche et des projets pilotes dans le domaine de l’énergie solaire. Le domaine de l’agri-photovoltaïque est explicitement mentionné.

Bavière : des perspectives nuageuses pour l’énergie solaire

Ces dernières années, la Bavière a généreusement financé l’installation de panneaux solaires. Cependant, pour 2023, il n’y a pas de subvention pour les installations photovoltaïques au niveau du Land. Si vous habitez en Bavière et que vous souhaitez obtenir une subvention, vous devez vous adresser à la KfW.

Munich a un peu plus de 2.156 heures d’ensoleillement par an. C’est largement suffisant pour le photovoltaïque ! (Photo : designerpoint | Wiki Commons)

Berlin : des subventions pour les particuliers et les entreprises

Le Land de Berlin a mis en place le programme SolarPLUS pour la promotion des installations solaires. Outre les générateurs solaires, celui-ci subventionne également, depuis le 10 février 2023, les installations solaires enfichables, c’est-à-dire les centrales électriques de balcon.

Particulièrement fin : les locataires ayant leur résidence principale à Berlin peuvent recevoir une subvention de 500 euros maximum pour leur centrale électrique de balcon. Cela couvre une grande partie, voire dans certains cas la totalité du prix d’une nouvelle centrale de balcon.

Sans ironie : le Tempelhofer Feld serait une excellente occasion d’installer des panneaux photovoltaïques à grande échelle. (Photo : A. Savin | Wiki Commons)

Les propriétaires de maisons reçoivent une subvention de 300 euros par kilowatt-heure de capacité de stockage utilisable s’ils installent un générateur solaire.

Berlin a également ouvert le porte-monnaie des installations solaires aux entreprises. Les petites entreprises reçoivent une subvention de 65% du montant total. Les moyennes entreprises peuvent récupérer 55% du montant total et les grandes entreprises encore 45%.

La demande doit être faite par voie électronique sur le site Internet d’IBB Business Team GmbH. Le paiement est généralement effectué trois mois après la fin du projet et l’envoi d’un justificatif d’utilisation. Celui-ci se compose d’un communiqué factuel et d’une « preuve chiffrée ».

Le programme s’étend jusqu’à fin 2023 et puise dans une enveloppe totale de 6,9 millions d’euros.

Brandebourg : pas de financement

Le Land de Brandebourg affirme sur son portail énergétique qu’il n’existe actuellement aucune possibilité de subvention de la part du Land. Selon lui, il vaut la peine d’installer un système solaire via le tarif de rachat de l’EEG.

Les personnes qui n’ont pas les moyens de s’équiper immédiatement peuvent obtenir un crédit KfW à faible taux d’intérêt.

À part Sans Soucci, personne n’habite dans le Brandebourg. C’est ce que nous avons lu. Une véritable opportunité pour le photovoltaïque. (Photo : Steffen Heilfort | Wiki Commons)

Brême : subvention de 25% à Bremerhaven

La ville hanséatique de Brême propose une subvention pour les installations photovoltaïques. Mais uniquement dans le quartier de Bremerhaven et pour les installations que les demandeurs utilisent à des fins non commerciales.

À Bremerhaven, les subventions solaires sont généreuses – si vous remplissez les critères stricts. (Photo : Ra Boe | Wiki Commons)

Les règles d’éligibilité sont strictes :

Les dispositifs photovoltaïques enfichables, c’est-à-dire les centrales électriques de balcon, ne sont pas éligibles.

La subvention est accordée par la BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH.

Les demandeurs souhaitant obtenir une Subvention pour l’ensemble de l’installation Si vous souhaitez bénéficier d’une subvention, vous devez expressément renoncer à la rémunération de l’alimentation conformément aux articles 19 et suivants de la loi sur les énergies renouvelables. Si vous voulez recevoir de l’argent pour l’électricité injectée dans le réseau, la subvention pour le stockage d’énergie s’applique.

Si vous souhaitez bénéficier d’une subvention, vous devez expressément renoncer à la rémunération de l’alimentation conformément aux articles 19 et suivants de la loi sur les énergies renouvelables. Si vous voulez recevoir de l’argent pour l’électricité injectée dans le réseau, la subvention pour le stockage d’énergie s’applique. Les demandeurs reçoivent un remboursement de 25% des coûts éligibles. Si les demandeurs installent un nouveau système photovoltaïque sur un bien immobilier résidentiel à usage propre ou s’ils font installer le stockage de la batterie.

L’installation doit être effectuée par une entreprise spécialisée.

Les demandeurs doivent fournir un extrait du registre foncier comme preuve de la propriété immobilière. et tenir à disposition l’offre d’une entreprise spécialisée pour l’installation du système solaire.

Vous trouverez la demande et toutes les informations sur le site de BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH.

Hambourg : la contrainte sans la promotion

La ville hanséatique de Hambourg oblige tous les promoteurs à installer des panneaux photovoltaïques sur leurs nouveaux bâtiments depuis le 1er janvier 2023. A partir de 2025, l’obligation de recourir au photovoltaïque s’appliquera également aux rénovations de toitures de bâtiments existants.

Hambourg mise sur l’obligation de recourir à l’énergie photovoltaïque – un programme de support est ainsi épargné. (Photo : Thomas Fries | Wiki Commons)

Il n’y a pas de subvention. Comme beaucoup d’autres Länder, Hambourg renvoie au tarif de rachat de l’électricité selon la loi sur les énergies renouvelables (EEG) et aux crédits KfW à faible taux d’intérêt.

Hesse : Subvention uniquement pour l’énergie solaire « innovante

Le Land de Hesse se montre énigmatique en matière de subventions pour les installations solaires. Les pages du gouvernement du Land font référence au tarif de rachat de l’électricité selon la loi sur les énergies renouvelables, ce qui rend l’installation et l’exploitation des systèmes solaires lucratives.

Le gouvernement ne propose une subvention illimitée que pour les « systèmes d’énergie solaire innovants ». Cela inclut les modules PVT qui produisent de la chaleur en plus de l’électricité, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage.

Le site web de la Maison de l’énergie du gouvernement du Land de Hesse. (Capture d’écran personnelle)

Le financement est assuré jusqu’à la fin 2023. La Maison de l’énergie du ministère de l’Économie, de l’Énergie, des Transports et du Logement de Hesse est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre.

Mecklembourg-Poméranie occidentale : Une partie suspendue à l’issue incertaine

Le Land du nord-est a continué à subventionner les installations photovoltaïques des propriétaires immobiliers en 2023. Cependant, selon le gouvernement du Land, les fonds n’étaient suffisants que pour les demandes reçues avant le 24 février 2023. Les demandes déposées par les propriétaires avant le 30 avril 2023 ont cependant encore une chance d’être financées, en fonction de la situation budgétaire.

Pour les locataires, la situation est différente dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Il reste un peu plus de 3 ans de budget pour environ 10.500 centrales électriques de balcon. Le montant de la subvention est plafonné à 500 euros. Mais dans certains cas, cela suffit pour obtenir une installation de qualité, en quelque sorte gratuitement.

Alors que les propriétaires n’ont aucune chance de faire financer leur PV par MV, les locataires peuvent encore obtenir jusqu’à 500 euros. (Avec du matériel de l’Institut de promotion du Land de MV)

Vous trouverez tous les détails et le formulaire PDF de demande sur le site de l’Institut de promotion du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Basse-Saxe : pas d’euros pour le PV

La Basse-Saxe ne subventionnera pas les installations solaires en 2023. Les installations PV étant généralement rentables, il n’y a plus que le crédit KfW. De plus, la Basse-Saxe fait également référence au tarif d’achat dans le réseau public d’électricité.

En réalité, nous voulions poster ici une pomme de cheval. Chers Basse-Saxe : vous savez pourquoi. (Photo : Pedelecs | Wiki Commons)

Rhénanie du Nord-Westphalie : Des adorateurs du soleil prêts à recevoir des subventions

Le Land le plus peuplé d’Allemagne encourage les installations photovoltaïques privées et commerciales. C’est également le seul Land à subventionner le photovoltaïque en façade.

Voici à quoi ressemble une cellule solaire vue au microscope. Haha – amusant. C’est le Landtag à Düsseldorf. (Photo : Beyer | Wiki Commons)

Mais le diable se cache dans les détails. Les particuliers ne sont pas éligibles pour de nombreuses subventions photovoltaïques. En revanche, les propriétaires d’immeubles collectifs peuvent bénéficier d’une remise de 20.000 euros sur la rénovation de leur système électrique avec un nouveau système photovoltaïque et un stockage par batterie. Et ceux qui possèdent un lac peuvent obtenir des subventions pour y installer un système photovoltaïque flottant.

Le gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a rassemblé dans un PDF un aperçu de toutes les possibilités de subventions.

Rhénanie-Palatinat : « La promotion n’existe plus »

Le Land de Rhénanie-Palatinat, comme beaucoup d’autres, fait référence d’une part au tarif élevé de rachat de l’électricité. D’autre part, il évoque le crédit KfW pour pouvoir financer une installation solaire.

Par ailleurs, selon les pages de l’Agence de l’énergie du même Land, la banque d’investissement et de structure de Rhénanie-Palatinat proposerait deux prêts à des taux d’intérêt avantageux et des subventions de remboursement. Mais ni le programme de modernisation des logements occupés par leur propriétaire, ni l’aide au prêt pour la modernisation des logements locatifs ne sont accessibles sur le web.

A la question de savoir si la Rhénanie-Palatinat promeut le photovoltaïque, les pages en ligne du Land ne disent que : ¯\_(ツ)_/¯

Sur les pages en ligne de l’ISB, elles sont tout simplement supprimées, bien que d’autres services y fassent référence.

C’est pourquoi nous disons prudemment que la Rhénanie-Palatinat n’encourage pas le photovoltaïque privé, mais renvoie au tarif de rachat habituel et aux crédits KfW.

Sarre : Pas d’aide

Le plus petit Land de la RFA ne propose pas de support à l’échelle nationale pour le photovoltaïque. Point.

La petite Sarre n’encourage pas le photovoltaïque. (Photo : Niesefrosch | Wiki Commons)

Saxe : Fin de la promotion en 2022

La Sächsische Aufbaubank a géré jusqu’en 2022 la « directive de promotion du stockage » mise en place par le gouvernement du Land. L’année dernière, la ruée vers les subventions a été telle que les fonds ont à peine suffi pour quelques mois.

Malgré cet énorme succès, il n’y aura pas de nouvelle édition de la directive sur les subventions. Lors d’une conversation téléphonique avec la Sächsische Aufbaubank, il a été vaguement dit qu’un nouveau programme de crédit serait mis en place dans « un ou deux mois ». Celui-ci serait destiné aux particuliers et à leur acquisition de panneaux photovoltaïques.

La Saxe ne soutient pas actuellement le photovoltaïque, mais travaille sur un programme de crédit. (Photo : Charles)

Les professionnels peuvent toujours demander, sans engagement, si la Saxe subventionne les nouvelles installations. Mais là encore, il n’y a pas eu d’engagement précis.

Saxe-Anhalt : suspension des subventions jusqu’en 2024

Compte tenu de la suppression de la TVA sur les installations photovoltaïques et le stockage par batterie, la Saxe-Anhalt a mis fin prématurément à son programme de support régional « Sachsen-Anhalt speichert » (Saxe-Anhalt stocke).

Le gouvernement du Land examine actuellement, peut-on lire sur le net, dans quelle mesure il serait possible de soutenir davantage les locataires et les entreprises à partir de 2024.

« C’est peut-être ici que se trouve votre installation photovoltaïque ». Le Brocken dans le Harz. (Photo : Brunswyk | Wiki Commons)

Schleswig-Holstein : subventions pour les centrales électriques sur balcon

Le Land tout en haut du nord encourage les centrales électriques de balcon d’une puissance comprise entre 250 watts et 600 watts. Une puissance de production plus élevée pourrait être éligible si le gouvernement fédéral transpose la norme européenne de 800 watts dans une loi spécifique.

Les résidents du Schleswig-Holstein ayant leur résidence principale dans ce Land peuvent bénéficier de cette aide. Les conditions sont une installation professionnelle et une prise de courant Wieland. En échange, 50 % de l’investissement est remboursé, avec un maximum de 200 euros.

Curieux : d’après le site web, le dépôt de la demande n’était possible que le 21 juin 2023 entre 17 et 20 heures maximum. Tous les détails sont disponibles ici.

Thuringe : Financement épuisé

La Thüringer Aufbaubank a subventionné des installations solaires dans l’État libre. Nous utilisons le passé parce que les fonds ont déjà été épuisés et qu’une nouvelle édition n’est pas en vue.

La Thuringe n’a actuellement pas de ressources financières pour la promotion du photovoltaïque. (Photo : Zacke82 | Wiki Commons)

Mesures de support à l’échelle fédérale : Pas de taxes, tarif de rachat et crédit KfW

Outre les possibilités de support offertes par les Länder, le gouvernement fédéral a mis en place trois mesures d’incitation pour rendre l’énergie solaire plus attrayante.

Suppression de la TVA : En 2023, le fisc allemand ne prélèvera pas de TVA sur les modules solaires, les centrales de balcon et le stockage par batterie. Cela réduit le prix des solutions disponibles sur le marché d’un bon sixième.

En 2023, le fisc allemand ne prélèvera pas de TVA sur les modules solaires, les centrales de balcon et le stockage par batterie. Cela réduit le prix des solutions disponibles sur le marché d’un bon sixième. Taux de rachat de l’électricité : Si vous produisez de l’énergie solaire pour le réseau public, vous recevez une rémunération. Le montant de base est de 8,6 centimes par kilowattheure, auquel s’ajoute un bonus. Le montant de ce bonus dépend de la puissance de l’installation et de la période d’installation. Après 20 ans, le tarif d’achat n’est plus applicable.

Si vous produisez de l’énergie solaire pour le réseau public, vous recevez une rémunération. Le montant de base est de 8,6 centimes par kilowattheure, auquel s’ajoute un bonus. Le montant de ce bonus dépend de la puissance de l’installation et de la période d’installation. Après 20 ans, le tarif d’achat n’est plus applicable. Crédit KfW à faible taux d’intérêt : Alors qu’une grande partie des états allemands suppriment les subventions pour l’énergie solaire, ils proposent un crédit KfW à faible taux d’intérêt. Le programme 270 – Erneuerbare Energien-Standard – ne peut être obtenu que par l’intermédiaire de votre banque habituelle. Le taux d’intérêt annuel effectif de 4,75 % dépend de votre localisation, de votre rentabilité et de la qualité de vos garanties en cas de défaut de paiement. Le montant maximal de la subvention est de 50 millions d’euros – c’est pourquoi le programme s’adresse plutôt aux entreprises. Vous trouverez les détails ici.

Nous pensons qu’il serait possible de faire plus si le gouvernement fédéral reconnaissait pleinement l’éligibilité des installations photovoltaïques dans un plan fédéral. Mais ainsi, la demande privée pour des installations solaires plus grandes et donc plus puissantes pourrait être freinée.

Les municipalités font parfois la différence

Il existe encore une possibilité de subvention. Il se peut que votre fournisseur d’énergie local ait mis en place un programme de support. Parfois, il s’agit d’un financement partiel, parfois vous recevez plus d’argent pour l’électricité que vous fournissez, parfois les fournisseurs proposent de monter une installation sur le toit à leurs frais ou de louer des panneaux solaires existants.

Il peut être intéressant pour vous de faire une demande sans engagement.

Conclusion : les choses bougent, mais pas assez

Dans l’ensemble, certains Länder proposent des subventions intéressantes. Mais ce qui est frappant, c’est que de nombreuses subventions ne sont pas assez élevées ou que le budget n’a pas suffi à répondre à la demande croissante. Il reste donc un goût amer, celui de ne toujours pas vouloir mettre en œuvre une véritable transition énergétique avec toute la verve nécessaire. Pourtant, tout le monde aurait à gagner d’une augmentation de l’énergie solaire.

(En-tête : torstensimon | Pixabay)

