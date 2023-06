Le navigateur de protection de la vie privée DuckDuckGo passe en version bêta ouverte sous Windows

Prenez le contrôle de vos informations personnelles en toute transparence, où que vous alliez sur Internet. DuckDuckGo pour Windows est expédié avec ces meilleures protections de la vie privée activées par défaut, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur au quotidien.

En bloquant les traqueurs avant qu’ils ne se chargent, par exemple, nos navigateurs de bureau utilisent environ 60 % de données en moins que Chrome. Vous pouvez importer des mots de passe et des signets d’un autre navigateur ou d’un gestionnaire de mots de passe en quelques clics.

Caractéristiques

Profitez d’une meilleure expérience de navigation sur Windows grâce aux protections de la vie privée intégrées au navigateur DuckDuckGo :

Duck Player, un lecteur YouTube qui vous permet de regarder des vidéos YouTube sans publicités portant atteinte à la vie privée et qui évite que les vidéos visionnées n’aient un impact sur vos recommandations.

Le blocage des traceurs va plus loin que ce qui est disponible dans Chrome et d’autres navigateurs. Notre protection contre le chargement de traceurs tiers, par exemple, bloque les traceurs cachés de sociétés telles que Google et Facebook qui se cachent sur d’autres sites web avant qu’ils n’aient une chance de se charger.

Un cryptage plus intelligent pour garantir qu’une plus grande partie des sites web que vous visitez et des liens sur lesquels vous cliquez sont cryptés, par communiqué à d’autres navigateurs.

Cookie Pop-up Management, un outil qui sélectionne automatiquement les options les plus privées disponibles et cache les fenêtres pop-up de consentement aux cookies.

Le bouton « Fire », qui brûle les données de navigation récentes en un seul clic. (Il existe également une option « Fireproof » très pratique pour les sites sur lesquels vous souhaitez rester connecté).

Email Protection, qui permet de masquer votre adresse e-mail avec des adresses @duck.com uniques lorsque vous vous inscrivez en ligne.

Le changement est facile ; les nouveaux utilisateurs peuvent importer des signets et des mots de passe d’autres navigateurs et gestionnaires de mots de passe.

Navigateur DuckDuckGo pour Android

Appuyez sur le bouton Feu, brûlez les données – effacez tous vos onglets et vos données de navigation d’une simple pression.

– effacez tous vos onglets et vos données de navigation d’une simple pression. Échapper au pistage en ligne – bloquent automatiquement les traceurs tiers cachés sur les sites Web que vous visitez, ce qui empêche les entreprises qui se cachent derrière ces traceurs de collecter et de vendre vos données.

– bloquent automatiquement les traceurs tiers cachés sur les sites Web que vous visitez, ce qui empêche les entreprises qui se cachent derrière ces traceurs de collecter et de vendre vos données. Recherche privée – notre moteur de recherche privé est intégré afin que vous puissiez effectuer des recherches sur Internet sans être suivi.

– notre moteur de recherche privé est intégré afin que vous puissiez effectuer des recherches sur Internet sans être suivi. Renforcer le cryptage – forcez les sites à utiliser une connexion cryptée (HTTPS) lorsqu’elle est disponible, protégeant ainsi vos données des regards indiscrets, comme ceux des fouineurs indésirables et des fournisseurs d’accès à Internet.

– forcez les sites à utiliser une connexion cryptée (HTTPS) lorsqu’elle est disponible, protégeant ainsi vos données des regards indiscrets, comme ceux des fouineurs indésirables et des fournisseurs d’accès à Internet. Décoder la vie privée – chaque site que vous visitez reçoit une note de confidentialité (de A à F) afin que vous puissiez voir d’un coup d’œil dans quelle mesure vous êtes protégé, et vous pouvez même creuser dans les détails pour voir qui nous avons surpris en train d’essayer de vous suivre à la trace.

– chaque site que vous visitez reçoit une note de confidentialité (de A à F) afin que vous puissiez voir d’un coup d’œil dans quelle mesure vous êtes protégé, et vous pouvez même creuser dans les détails pour voir qui nous avons surpris en train d’essayer de vous suivre à la trace. Signalez vos préférences en matière de confidentialité avec GPC – Intégré au navigateur, Global Privacy Control (GPC) a pour but de vous aider à exprimer automatiquement vos droits légaux de retrait. Cela permettra aux sites web de ne pas vendre ou partager vos informations personnelles en vertu des futurs cadres juridiques (par exemple, CCPA, GDPR) dans divers États ou pays.

Nouveautés

Navigateur DuckDuckGo – maintenant disponible pour Windows (version 0.42.7.0)

Utilisateurs de Windows, celui-ci est pour vous ! À partir d’aujourd’hui, notre navigateur de bureau pour Windows est officiellement en version bêta publique – pas de codes d’invitation, pas de liste d’attente, juste un navigateur rapide et léger qui rend l’Internet moins effrayant et moins encombré. DuckDuckGo pour Windows est déjà équipé de presque toutes les protections de la vie privée et des fonctionnalités quotidiennes que les utilisateurs connaissent et auxquelles ils font confiance dans nos navigateurs iOS, Mac et Android – et il se rapproche chaque jour un peu plus de la parité avec ces navigateurs.

Par communiqué aux utilisateurs de Mac, les utilisateurs de Windows travaillent sur une plus grande variété de configurations matérielles et logicielles. Au cours de notre brève période de bêta fermée, nous avons recueilli les commentaires des testeurs et apporté des améliorations pour répondre au plus grand nombre possible de ces besoins, mais nous n’avons pas encore testé toutes les configurations, alors si vous constatez des problèmes, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !

Extensions et navigateur Windows

Le navigateur ne prend pas encore en charge les extensions, mais nous prévoyons de le faire à l’avenir. En attendant, nous avons conçu le navigateur pour qu’il intègre des fonctionnalités répondant aux mêmes besoins que les extensions les plus populaires : le blocage des publicités et la gestion sécurisée des mots de passe.

Gestion sécurisée des mots de passe : Notre navigateur inclut notre propre gestionnaire de mots de passe sécurisé et facile à utiliser qui peut automatiquement mémoriser et remplir les identifiants de connexion. DuckDuckGo pour Windows peut désormais suggérer des mots de passe sécurisés pour les nouvelles connexions. Vous pourrez ainsi synchroniser vos signets et vos mots de passe enregistrés entre différents appareils, que vous utilisiez un navigateur DuckDuckGo sur Windows, iOS, Android ou Mac.

Blocage des publicités : DuckDuckGo pour Windows est équipé de notre alternative de protection de la vie privée aux bloqueurs de publicité : le navigateur bloque les traqueurs invasifs avant qu’ils ne se chargent, éliminant ainsi efficacement les publicités qui reposent sur ce traçage effrayant. (Étant donné que de nombreuses publicités fonctionnent de cette manière, vous en verrez beaucoup moins, voire pas du tout). Nous supprimons également les espaces blancs laissés par ces publicités, pour un affichage propre et sans distraction, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un bloqueur de publicités externe.

Duck Player, le moyen le plus privé de regarder YouTube : Ce lecteur vidéo intégré vous protège des cookies de suivi et des publicités personnalisées grâce à une interface sans distraction qui intègre les paramètres de confidentialité les plus stricts de YouTube pour les vidéos intégrées. (Lors de nos tests, en bloquant les traceurs à l’origine des publicités personnalisées, Duck Player a empêché le chargement des publicités sur la plupart des vidéos). YouTube enregistre toujours les vidéos vues, de sorte que l’anonymat n’est pas total, mais aucune des vidéos que vous regardez dans Duck Player ne contribue à vos recommandations personnalisées ou à votre profil publicitaire sur YouTube. Vous pouvez laisser la fonctionnalité activée en permanence ou l’activer sur des vidéos individuelles.

