Mark Zuckerberg et Elon Musk ne vont pas se battre (mais s’ils le faisaient, Zuck écraserait Musk)

Le résultat : Voici un événement qui ne figurait pas sur ma carte de bingo cette semaine : un match en cage potentiel entre deux des personnalités les plus connues du monde de la technologie. Il est presque certain que cela n’arrivera jamais, mais il est amusant de penser à ce qui pourrait se passer si c’était le cas.

Elon Musk, chef de Tesla et de Space X a déclaré dans un récent tweet qu’il serait « prêt pour un match en cage ». [with Meta’s Mark Zuckerberg] s’il l’est ». Selon The Verge, Zuck a répondu sur Instagram avec une capture d’écran du tweet de Musk et la légende « Send Me Location », qui fait référence à l’ancien champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov et à sa querelle avec Conor McGregor.

Musk a ensuite répliqué avec « Vegas Octagon ». Musk a ensuite déclaré qu’il avait un super mouvement appelé The Walrus, qui consiste à s’allonger sur son adversaire et à ne rien faire.

Pour l’instant, tout cela n’est qu’amusement et jeux, et vous ne devriez probablement pas vous attendre à ce qu’il en résulte quoi que ce soit. Mais si les étoiles devaient s’aligner parfaitement et que les deux se retrouvaient face à face dans une compétition, comment cela pourrait-il se passer ?

Aucun des deux hommes n’est vraiment une poule mouillée à ce stade. Zuckerberg vient de fêter son 39e anniversaire et Musk aura 52 ans dans le courant du mois. De plus, le chef de Meta a commencé à s’entraîner au jiu-jitsu brésilien et aux arts martiaux mixtes en 2022. Il a également assisté à un événement de l’UFC en octobre et s’est assis à côté de sa femme et du président de l’UFC, Dana White.

Le mois dernier, il a remporté des médailles d’or et d’argent lors d’une compétition de BJJ à Redwood City, en Californie.

Pour autant que nous le sachions, Musk n’a pas d’entraînement formel à son actif. Si l’on ne tient compte que de l’entraînement et de l’âge, nous devrions donner l’avantage à Zuckerberg dans un combat de grappling ou de MMA. La taille n’est pas un facteur déterminant, surtout lorsque votre adversaire s’est entraîné.

Encore une fois, il est probable que rien ne se matérialise jamais entre les deux. Mais si c’était le cas, ce serait à coup sûr un spectacle qui permettrait de récolter beaucoup d’argent pour des œuvres caritatives s’il était bien fait.



