Le Motorola Razr+ pliable est désormais disponible aux États-Unis, devriez-vous l’envisager ?

Par HotHardware

le 22 juin 2023



95

Pour la première fois, l’utilisation d’un téléphone à clapet pliant ne se limite pas à un effet de mode. Vous pouvez avoir le beurre et l’argent du beurre. Le Razr+ n’est pas parfait, et malheureusement, il reste en deçà de certaines offres concurrentes en ce qui concerne les performances d’imagerie, et l’autonomie de la batterie est médiocre. Mais le potentiel est énorme et l’expérience utilisateur offerte par le Moto Razr+ est excellente. Motorola a réimaginé le téléphone à clapet pliant et l’a presque réussi. Si vous envisagez d’acheter un téléphone à clapet pliable, le Moto Razr+ est celui qu’il vous faut. Nous avons hâte de voir la suite.

Par TechAdvisor

le 20 juin 2023



90

Le Razr 40 Ultra est un tour de force technique de Motorola, combinant un design revu avec une durabilité améliorée et une meilleure batterie. Il est totalement unique parmi les téléphones à clapet (pour l’instant), mais il est accompagné de quelques compromis familiers en matière d’appareil photo.

Par Pocket-Lint

le 14 juin 2023



80

Motorola a peut-être enfin réussi son coup avec le Razr 40 Ultra (Razr+), en proposant un téléphone doté d’un excellent écran, d’une bonne autonomie et d’un bon logiciel. L’écran secondaire situé à l’extérieur est étonnamment utile.

Par NotebookCheck

le 13 juin 2023



87

Le Motorola Razr+ est un téléphone portable pliable élégant qui surmonte les problèmes passés du concept dans certains domaines. Son prix reste cependant élevé.

Par TrustedReviews

le 08 juin 2023



90

Le Motorola Razr 40 Ultra représente l’apogée des téléphones portables à clapet en 2023 avec un design haut de gamme, un écran extérieur qui change la donne, un appareil photo performant et une utilisation quotidienne solide. La batterie pourrait laisser certains sur leur faim, mais pour la plupart des personnes, cela ne posera pas trop de problèmes.

Par GSMArena

le 01 juin 2023



84

Dans l’ensemble, le Razr 40 Ultra représente une grande amélioration par communiqué à son prédécesseur. Il est compétitif dans la catégorie des téléphones portables à clapet (pour l’instant), et son prix peut vous permettre d’obtenir n’importe quel smartphone phare de 2023 avec une charge rapide, une plus grande autonomie et un excellent appareil photo. C’est le prix à payer – littéralement et métaphoriquement – pour obtenir ce design (form factor) exclusif.

