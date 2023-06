Les espoirs du sous-marin Titan, du Victor 6000 et du Nautile envoyé : atteindre les 6000 mètres.

Là où le sous-marin Titan a disparu, la France a envoyé deux moyens extraordinaires : le sous-marin Nautile et le ROV Victor 6000, qui peuvent atteindre jusqu’à 6000 mètres de profondeur. Il ne reste que quelques heures d’oxygène.

Le Victor 6000. Crédit : flotteoceanographique

Quelques heures après l’épuisement de l’oxygène, il y a une lueur d’espoir pour la localisation et le sauvetage de l’équipage du Titan, le sous-marin disparu dans l’océan Atlantique depuis le dimanche 18 juin, alors qu’il était engagé dans une plongée pour explorer les vestiges du Titanic à 3 800 mètres de profondeur. Dans le bras de mer où se déroule une gigantesque et dramatique opération de sauvetage, à quelque 700 kilomètres des côtes canadiennes, le navire de recherche français Atlante arrive – ou est déjà arrivé, rien n’est encore confirmé – et, comme le rapporte le New York Breaking, il a à son bord deux moyens extrêmement utiles pour cette entreprise : un petit sous-marin appelé Nautile – avec un équipage de trois personnes – et le ROV (sous-marin télécommandé) Victor 6000.

Le Nautile. Crédit : IFREMER

Les deux navires sont capables d’atteindre une profondeur extrême de 6 000 mètres, ce qui leur permet d’atteindre l’épave du Titanic, sur laquelle le Titan s’est peut-être échoué. En réalité, le sous-marin disparu a perdu le contact avec le navire-mère Polar Prince 1 heure et 45 minutes après sa descente ; il faut deux heures pour plonger à une profondeur d’environ 4 000 mètres, là où reposent les restes du paquebot malheureux. Le Titan a envoyé un signal toutes les 15 minutes. On espère ainsi pouvoir découvrir son emplacement et permettre sa récupération, avant que l’oxygène à bord ne s’épuise. Selon les estimations, il reste du temps jusqu’à demain midi, heure italienne, après quoi il n’y aura plus d’espoir. Il est possible que le Titan ait coulé au fond ou dans un canyon, peut-être entraîné par de forts courants après avoir eu un problème de propulsion. Avec les deux navires français sur place, les espoirs de localiser le Titan augmentent et peut-être y aura-t-il une confirmation visuelle de son sort. Voici comment ils fonctionnent.

Le Victor 6000 en plongée. Crédit : flotteoceanographique

Qu’est-ce que le ROV Victor 6000 et comment fonctionne-t-il ?

Comme le précise l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer (IFREMER), qui l’exploite, le ROV Victor 6000 est un « robot télécommandé qui effectue des missions d’observation et d’intervention jusqu’à 6000 mètres de profondeur ». Le drone est entré en service il y a près de 25 ans (en 1999) et a depuis accumulé plus de 700 plongées et 5 000 heures de missions sous-marines. Il est équipé d’une caméra et d’un système d’éclairage avancés qui lui permettent d’obtenir des images de très haute résolution à de grandes profondeurs, là où les rayons du soleil ne peuvent pas filtrer. À 3 800 mètres, là où repose le Titanic, il fait en effet nuit noire, en plus d’être glacial. Flotteoceanographique explique sur son portail que le Victor 6000 « peut également générer des reconstructions optiques en 3D de la zone observée ».

Il est relié au navire-mère par un câble de 8 kilomètres de long qui fournit l’énergie nécessaire à ses nombreux sous-systèmes et instruments scientifiques, tout en communiquant des données par fibre optique rapide. Le ROV peut également effectuer des relevés acoustiques, extrêmement utiles dans le cadre d’une mission de recherche et de sauvetage comme celle-ci (les sons rythmiques détectés par un avion canadien pourraient être produits par les occupants du Titan). L’engin est télécommandé en temps réel depuis la salle de contrôle hébergée sur le navire ; il peut également être utilisé pour manipuler des objets et effectuer des mesures physico-chimiques, ainsi que pour prélever des échantillons d’eau et de sédiments. Une fois immergé, il peut fonctionner sans interruption, l’énergie étant fournie par le navire-mère. Après son déploiement, il est possible qu’il ratisse minutieusement toute la zone de l’épave du Titanic.

Crédit : IFREMER

Qu’est-ce que le sous-marin Nautile et comment fonctionne-t-il ?

L’IFREMER explique que le Nautile est un « sous-marin habité qui peut plonger jusqu’à 6 000 mètres de profondeur avec trois personnes à bord », permettant d’observer en direct les fonds marins à travers des hublots. C’est un sous-marin de 8 mètres de long qui a près de 40 ans de service derrière lui (il a été lancé en 1984). Il peut être déployé à l’aide d’une grue à partir de deux navires de recherche, le Pourquoi Pas ? et l’Atalante (c’est ce dernier qui est arrivé sur le théâtre des opérations de sauvetage). Il avait déjà exploré l’épave du Titanic en 1987 et en 1998, il n’est donc pas nouveau sur le théâtre où il s’apprête à opérer. Il est normalement employé pour des missions de recherche scientifique, telles que l’étude des volcans sous-marins et des failles tectoniques, mais aujourd’hui, il va participer avec le Victor 6000 à l’une des opérations de sauvetage les plus dramatiques de l’histoire récente.

