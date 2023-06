Le nouveau super-téléobjectif de Nikon atteint 600 mm, mais il n'est pas trop cher.

En bref : Nikon a présenté un nouveau super téléobjectif pour ses appareils photo sans miroir de la série Z qui ne te ruinera pas et ne te fera pas mal au dos. Le Nikkor Z 180-600 mm f/5,6-6,3 VR comporte 25 éléments en 17 groupes et offre une distance de mise au point minimale de 1,3 m au plus large et de 2,4 m lorsqu’il est entièrement zoomé.

Le VR dans son nom indique réduction des vibrations, et équivaut approximativement à une augmentation de 5,5 arrêts de la vitesse d’obturation pour réduire les photos floues dues au tremblement de l’appareil photo lors du socket de vue à main levée.

Avec seulement 1 955 grammes (ou 4,31 livres), il est loin d’être aussi lourd que ce à quoi on pourrait s’attendre. Le mécanisme de zoom est entièrement interne, ce qui indique qu’il devrait être parfaitement équilibré lorsque tu parcourras la plage de zoom. Le zoom interne rend également l’objectif un peu plus résistant aux éléments, bien que Nikon précise que la résistance à la poussière et aux gouttes n’est pas garantie dans toutes les situations ou dans toutes les conditions.

Selon PetaPixel, l’objectif passe à f/6 à 300 mm et à f/6,3 à 500 mm. Et si la portée de 600 mm n’est pas suffisante, l’appareil est compatible avec les téléconvertisseurs TC 1,4x et TC 2,0x de Nikon pour allonger la longueur focale jusqu’à 840 mm ou 1200 mm, respectivement.

Le nouvel objectif accepte les filtres de 95 mm, qui peuvent être reportés d’autres objectifs pour lesquels tu as peut-être déjà acheté des filtres. Il y a également quatre boutons Fn de l’objectif à bord qui peuvent être affectés à diverses opérations, et un parasoleil verrouillable avec bouton de déverrouillage devrait empêcher le parasoleil de se détacher par inadvertance.

Le dernier-né de Nikon pourrait être une aubaine pour les photographes animaliers ou sportifs dont le budget est limité ou pour ceux qui ne sont tout simplement pas assez sérieux pour justifier de dépenser plusieurs fois plus pour un objectif rapide. L’objectif Nikkor Z 600mm f/4 TC VR S avec la même portée mais une ouverture plus large, par exemple, coûte plus de 15 000 $. Le nouveau Nikkor Z 180-600 mm f/5,6-6,3 VR ne coûte qu’une fraction de cette somme, soit 1 696,95 $.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant avant une fenêtre d’expédition prévue fin août 2023.

