Le marché de l’Internet des objets devrait dépasser la barre des 1 000 milliards de dollars dans trois ans

Dans le contexte : La dernière prophétie de marché provenant d’IDC se concentre sur l’Internet des objets, une catégorie de produits apparemment destinée à se développer au-delà de la valeur de 1 000 milliards de dollars d’ici trois ans seulement. Mais les marchés, comme le montre de manière flagrante la pandémie de COVID-19, peuvent changer radicalement de la manière la plus inattendue.

La société d’intelligence économique International Data Group (IDC) a publié un nouveau « guide des dépenses » à propos de l’Internet des objets (IoT), affirmant que les investissements dans les écosystèmes IoT devraient dépasser la barre des 1 000 milliards de dollars en 2026. À partir de 2023, le secteur de l’IdO devrait fournir un taux de croissance annuel très sain (TCAC) de 10,4 % jusqu’en 2027.

Pour 2023 et tout au long de la période de prévision, IDC prévoit que les industries de fabrication dédiée et de process connaîtront les plus gros investissements dans les solutions IoT à travers le monde. Les services professionnels, les services publics et le commerce de détail viendront ensuite, avec des dépenses IoT globales de 25 %. Les administrations d’État/locales et les télécommunications, en revanche, afficheront la croissance des dépenses la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 12,0 % et 11,7 % respectivement.

Les investissements dans l’IdO sont devenus un « élément de base essentiel » pour soutenir une empreinte organisationnelle de plus en plus numérique et distribuée, indique IDC. La plupart de ces investissements concernent des solutions qui peuvent aider les entreprises et les organisations à atteindre un « objectif commercial spécifique ou un défi client », précise le cabinet d’analyse, comme les économies de coûts ou l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

IDC prévoit également les dépenses d’un point de vue technologique, affirmant que les services IoT constitueront le plus grand domaine d’investissement avec près de 40 % de toutes les dépenses mondiales liées à l’IoT. Les dépenses en hardware viendront en deuxième position, et elles seront dominées par les achats de modules et de capteurs. Les logiciels, cependant, afficheront le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC de 11,0 % sur cinq ans et un accent mis sur les achats de logiciels d’application et d’analyse.

Selon IDC, l’Europe de l’Ouest, les États-Unis et la Chine représenteront plus de la moitié de toutes les dépenses liées à l’IdO, et l’Europe de l’Ouest fera la course en tête avec un TCAC de 11,0 % sur la période 2023-2027, contre un TCAC de 8,0 % pour les États-Unis. Au final, c’est la Chine qui arrivera en tête avec un taux de croissance de 13,2 % en TCAC.

Selon Carlos M. González, directeur de recherche pour l’Internet des objets chez IDC, ces dernières années ont montré que « la connexion avec une infrastructure numérique n’est plus un luxe, mais une nécessité. » Les capteurs et les projets IoT sont devenus une voix de dépense essentielle pour les organisations qui veulent exceller dans les « opérations axées sur les données », remarque González.

