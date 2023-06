Apple étend le programme de réparation en libre-service pour inclure davantage d’appareils

Qu’est-il arrivé ? Apple élargit son programme de réparation en libre-service pour inclure les nouveaux modèles d’iPhone et de Mac. Le programme, annoncé fin 2021 et mis en place au printemps de l’année suivante, offre aux utilisateurs techniquement compétents la possibilité d’obtenir des composants, des manuels et des outils Apple authentiques pour faciliter les réparations à domicile.

La réparation en libre-service a initialement pris en charge seulement quelques modèles d’iPhone, mais s’est étendue en 2022 pour inclure certains modèles de Mac. En décembre, Apple a élargi sa portée à huit pays supplémentaires, dont la France, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

L’extension récemment annoncée comprend le support de toute la gamme d’iPhone 14 ainsi que du MacBook Air 13 pouces et du MacBook Pro avec puce M2.

Ceux qui souhaitent effectuer une réparation à domicile peuvent obtenir un manuel directement auprès d’Apple et se rendre sur la boutique de réparation en libre-service pour commander des versions et des outils. Comme Cal l’a noté l’année dernière, faire le travail soi-même peut ou non vous faire économiser de l’argent par communiqué à la possibilité de faire réparer votre appareil par un professionnel, en tenant compte du coût de la location des outils.

Apple a également déclaré avoir rendu le processus de configuration système plus facile à utiliser pour les réparations d’iPhone. Cet outil logiciel de post-réparation garantit que les réparations ont été effectuées avec des versions Apple authentiques, que le travail a été effectué correctement et que toutes les versions sont calibrées et fonctionnent comme elles le devraient. À l’avenir, les utilisateurs n’auront plus besoin de contacter l’équipe d’assistance de la réparation réparation en libre-service pour l’étape finale d’une réparation, mais ils seront toujours disponibles en cas de besoin.

Si vous ne souhaitez pas tenter une réparation vous-même, Apple propose de nombreuses options professionnelles. Cupertino dispose d’un réseau mondial de plus de 5000 fournisseurs de services agréés qui soutiennent plus de 100 000 techniciens actifs.

