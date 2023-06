Ce que l’on voit lors des voyages en sous-marin près de l’épave du Titanic, toutes les images

Sur la chaîne YouTube d’OceanGate Expeditions, on peut encore trouver des vidéos des anciennes visites organisées à bord du sous-marin Titan sur les traces du Titanic. Le sous-marin se déplaçait tout autour de l’épave, montrant ce qui reste de l’un des plus grands naufrages de l’histoire.

Le site de la compagnie OceanGate Expeditions dédié aux explorations près de l’épave du Titanic n’est plus accessible. Ces dernières heures, lorsque l’on essaie d’y accéder, on reçoit toujours le même message : « Service Unavailable ». Depuis hier, leur sous-marin Titan et l’équipage de cinq personnes à bord ont interrompu les communications. Ils devaient descendre dans les profondeurs de l’océan Atlantique, à environ 3 800 mètres, se rapprocher de l’épave du Titanic et commencer son exploration. Une plongée de huit heures, lors d’un voyage en mer du Nord de huit jours.

Les images de l’épave lors des voyages en sous-marin

Si le site de l’expédition sur le Titanic semble obscurci, le reste du portail de la compagnie d’exploration est encore visible. Et surtout, ses contenus sur YouTube sont visibles. On y trouve des résumés des visites de l’épave du Titanic que les personnes à bord du sous-marin Titan devaient faire. Les prises de vue se déplacent au-dessus et à côté de l’épave. Elles s’arrêtent sur les structures érodées par l’eau, incrustées de boue ou remplies de formes de vie marine. Il y en a peu qui parviennent à survivre à l’obscurité et à la pression de ces profondeurs. Des conditions qui rendent les recherches du sous-marin très difficiles.

La vidéo de la visite en sous-marin de l’épave du Titanic

Il existe plusieurs vidéos des expériences à bord du sous-marin Titan. Certaines sont des montages de quelques minutes, d’autres, comme celle que nous vous laissons ci-dessous, sont des vidéos plus longues, même de 20 minutes, montrant tous les éléments du voyage. Les graphiques en haut précisent également la position du sous-marin par communiqué à l’épave. De plus, sur la chaîne YouTube d’OceanGate Expeditions, on trouve également toutes les images de la phase précédant l’immersion, du voyage et de l’intérieur du sous-marin que les secours recherchent maintenant au fond de l’océan.

