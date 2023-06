Le président de Ford déclare que les États-Unis ne peuvent pas encore rivaliser avec la Chine en matière de véhicules électriques

Qu’est-ce qui vient de se passer? Bill Ford, président exécutif de Ford Motor Company, a averti qu’en matière de production de véhicules électriques, les États-Unis ne sont toujours pas prêts à concurrencer la Chine. Parlant de l’industrie chinoise des véhicules électriques lors d’une interview avec Fareed Zakaria GPS de CNN, Ford a déclaré : « Ils se sont développés très rapidement, et ils les ont développés à grande échelle. Et maintenant, ils les exportent. […] Ils ne sont pas là mais ils viendront ici, nous pensons qu’à un moment donné, nous devons être prêts, et nous nous préparons. »

Le constructeur automobile américain a annoncé en février qu’il investirait 3,5 milliards de dollars dans la construction d’une usine de véhicules électriques dans le Michigan. Reuters écrit que l’accord utilisera la technologie de la société chinoise de batteries Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, ce qui a conduit le sénateur Marco Rubio à demander à l’administration Biden de revoir l’accord. Ford affirme que l’usine de batteries du Michigan est une chance pour les ingénieurs de Ford d’apprendre la technologie et de l’utiliser pour eux-mêmes.

« Il [Michigan] est une usine entièrement détenue par Ford. Ce seront nos employés, et tout ce que nous faisons, c’est octroyer des licences pour la technologie. C’est tout. » dit Ford.

En mai, la Chine a annoncé qu’elle était devenue le premier exportateur mondial de voitures après avoir dépassé le Japon au cours des trois premiers mois de l’année. Le pays a exporté 1,07 million de véhicules au cours de la période, soit une augmentation de 58 % par communiqué au premier trimestre 2022, en partie en raison de la demande supplémentaire de la Russie. À titre de comparaison, les exportations du Japon au cours des trois premiers mois de 2023 étaient de 954 185, en hausse de 6 % d’une année sur l’autre.

L’usine Tesla de Shanghai d’Elon Musk est un gros exportateur de véhicules électriques. Il a franchi le cap du million de véhicules fabriqués en août dernier et devrait augmenter sa capacité de production annuelle de 1,5 million.

Dimanche, le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que les États-Unis devaient prendre des mesures pour réduire l’avantage de la Chine dans les batteries de véhicules électriques, et que le renforcement de la capacité de raffinage des matériaux clés était « réalisable ».

Buttigieg a ajouté que les États-Unis doivent établir des relations nationales et internationales pour les matières premières et la capacité de raffinage. Les entreprises chinoises représentent plus de la moitié du marché des batteries pour véhicules électriques et fournissent jusqu’à 90 % de la demande pour certains matériaux de batterie.

Un communiqué d’un groupe de réflexion indépendant du début de cette année a conclu que la Chine était en avance sur les États-Unis en ce qui concerne la recherche dans 37 des 44 technologies cruciales et émergentes, y compris les batteries électriques, l’un des domaines que la Chine a un risque élevé de monopoliser.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :