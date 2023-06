Apple veut déposer des images de pommes en tant que marque

WTF ? ! Il semble qu’Apple veuille vraiment que les personnes pensent à la société Cupertino chaque fois qu’ils voient une image du fruit – et pas seulement une avec la morsure emblématique. Le géant de la technologie essaie de déposer des images de vraies pommes dans le monde entier.

Wired UK écrit que la plus ancienne et la plus grande organisation de producteurs de fruits de Suisse, Fruit Union Suisse, a utilisé le symbole d’une pomme rouge contre une croix blanche pendant la majeure partie de ses 111 ans d’histoire. Mais il pourrait être obligé de changer ce logo en raison de la quête d’Apple pour commercialiser le fruit.

Apple tente de déposer des représentations de pommes en Suisse depuis 2017, date à laquelle il a déposé une demande auprès de l’Institut suisse de la propriété intellectuelle (IPI). Il veut les droits de propriété intellectuelle pour une représentation réaliste en noir et blanc d’une pomme Granny Smith générique.

La demande d’Apple comprenait une liste d’utilisations potentielles – biens de consommation et hardware électroniques, numériques et audiovisuels – mais seules certaines ont été accordées car les images génériques de biens communs comme les pommes étaient considérées comme étant du domaine public.

La société a fait appel de la décision au printemps, car elle cherche à obtenir les droits d’utilisation commune de l’image de la pomme, tels que le hardware audiovisuel destiné à la télévision et à d’autres transmissions. L’affaire est toujours en cours devant les tribunaux.

« Nous avons du mal à comprendre cela, car ce n’est pas comme s’ils essayaient de protéger leur pomme mordue », déclare Jimmy Mariéthoz, directeur de Fruit Union Suisse. « Leur objectif ici est vraiment de détenir les droits sur une vraie pomme, ce qui, pour nous, est quelque chose qui est vraiment presque universel […] cela devrait être gratuit pour tout le monde. »

Mariéthoz dit que l’affaire suscite des inquiétudes car personne ne sait quel type d’images de pomme le fabricant d’iPhone poursuivra s’il pense qu’il s’agit de violations de ses marques.

Il n’y a pas que la Suisse où Apple fait des demandes pour ces types de marques. Les archives de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle montrent qu’elle a essayé la même chose dans des dizaines de pays et a rencontré le succès au Japon, en Turquie, en Israël et en Arménie.

Apple ne se concentre pas uniquement sur les images de marque de son fruit homonyme. La société a lancé une action en justice pour marque déposée en 2020 contre le minuscule développeur d’applications et startup de fitness Super Healthy Kids pour avoir affirmé que le logo utilisé dans son application de recette Prepear – une poire – était basé sur le logo d’Apple. Prepear a finalement changé l’image (ci-dessus), modifiant légèrement la feuille de poirier pour régler le différend.

