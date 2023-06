Tout pour grand-mère : Plus tôt cette année, un YouTuber a réussi à faire en sorte que ChatGPT génère des codes d’activation Windows 95 valides. Bien qu’amusant, l’exploit n’a pas été très utile car il n’y a pas vraiment beaucoup de demande pour un système d’exploitation sorti il ​​y a près de 27 ans. Le consensus général était que ChatGPT ne serait pas en mesure d’évoquer des clés pour des versions plus modernes de Windows, mais cela s’est avéré faux, comme l’ont montré les développements récents.

Demander une clé de produit correctement ne vous mènera pas très loin, donc utilisateur de Twitter Sid a dû déjouer le chatbot. Au lieu de demander directement une clé de produit, il a demandé à ChatGPT d’agir comme sa grand-mère décédée qui lirait les clés Windows pour l’aider à s’endormir. Assez hilarant, cela a fonctionné. ChatGPT a craché une poignée de clés Windows et a même présenté ses condoléances.

L’astuce aurait fonctionné pour Windows 10 et Windows 11, et Google’s Bard était également sensible. Comment est-ce même possible, demandez-vous?

Comme certains communiqués l’ont noté, les chatbots semblent distribuer des clés d’installation génériques probablement extraites du Web. Bien que certaines de ces clés vous permettent d’installer Windows, elles ne vous permettent apparemment pas d’activer le système d’exploitation. De telles clés peuvent être utiles à des fins de test ou d’évaluation, mais si vous recherchez une solution permanente, ce n’est probablement pas celle-ci.

Même si les clés fournies par le chatbot permettaient l’activation, leur utilisation ne serait pas conseillée. Il n’y aurait pas beaucoup de fondement moral ou juridique sur lequel se tenir, et ce n’est pas comme si les licences Windows étaient déraisonnablement élevées. Une licence Windows 11 Home coûte 139 $ directement auprès de Microsoft, mais peut être trouvée pour beaucoup moins auprès d’autres sources.

Il existe également des voies légales pour obtenir des licences Windows gratuites ou fortement remises. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer une licence Windows 11 Pro, Windows 11 Home ou Windows 10 Pro sur le Netcost-security.fr Store pour seulement 29,99 $.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :