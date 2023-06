Le nouvel Outlook pour Windows arrivera en 2024 et remplacera les applications Courrier et Calendrier

Le géant de Redmond travaille depuis longtemps sur une nouvelle version d’Outlook pour Windows. Ce qui devrait être l’application vedette d’un système d’exploitation n’a pas répondu aux attentes et a déçu les habitants et les étrangers. C’est pourquoi il remplacera les applications actuelles de messagerie et de calendrier intégrées au système d’exploitation. Cette nouvelle version d’Outlook pour Windows offrira une expérience plus moderne, unifiée et gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11.

Le nouvel Outlook pour Windows est basé sur la même technologie qu’Outlook sur le Web et Outlook mobile, ce qui permettra une plus grande cohérence et synchronisation entre les différents appareils. De plus, le nouvel Outlook pour Windows intégrera des fonctionnalités intelligentes telles que Microsoft Editor, qui permet de rédiger des e-mails plus clairs et sans erreur, ou l’intégration avec Microsoft Loop et Microsoft Teams pour les utilisateurs disposant d’un compte professionnel ou scolaire.

Quand le nouvel Outlook pour Windows sera-t-il disponible ?

Le nouvel Outlook pour Windows peut maintenant être essayé en aperçu à partir de l’application Courrier et calendrier ou à partir de la version actuelle d’Outlook pour Windows. Pour ce faire, il vous suffit d’activer le Switch Essayer le nouveau Outlook qui apparaît dans le coin supérieur droit et de suivre les instructions à l’écran.

Selon Microsoft, le nouvel Outlook pour Windows remplacera définitivement les applications Courrier et Calendrier en septembre 2024. Jusque-là, les applications Courrier et Calendrier continueront de recevoir des mises à jour et une assistance. Les utilisateurs pourront continuer à utiliser les applications Courrier et Calendrier ou passer à la nouvelle application Windows à tout moment.

Quels sont les avantages du nouvel Outlook pour Windows ?

Le nouveau Outlook pour Windows offre plusieurs avantages par communiqué aux applications Courrier et Calendrier. Par exemple:

Vous permet d’accéder à la messagerie et au calendrier en un seul endroit, sans avoir à basculer entre les applications.

Il prend en charge plusieurs comptes de messagerie de différents fournisseurs, tels que Outlook.com, Hotmail, Gmail ou Yahoo.

Il offre une expérience gratuite sans abonnement à Microsoft 365.

Il comprend des outils d’édition et de vérification pour améliorer la qualité des e-mails.

Facilitez l’organisation d’événements, de rendez-vous et de tâches avec un calendrier personnalisable.

Fournit un accès rapide aux applications Web Microsoft 365 telles que Word, Excel, PowerPoint et OneDrive.

Garantit la sécurité et la protection des données personnelles et d’entreprise.

Le nouveau Outlook pour Windows est un pari de Microsoft pour offrir une solution complète de gestion des e-mails et du calendrier dans Windows. Avec un design plus moderne et fonctionnel, la nouvelle application pour Windows vise à satisfaire les besoins de tous les utilisateurs, tant personnels que professionnels.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :