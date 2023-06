La FCC veut savoir pourquoi les plafonds de données sont toujours d’actualité en 2023

Pourquoi c’est important : des médias sociaux et du streaming de contenu au télétravail, au partage de fichiers et aux e-mails, la quantité de données qu’un ménage moyen utilise augmente chaque année. Malgré cette augmentation, de nombreux fournisseurs de haut débit ont des plafonds de données limitant la connectivité des utilisateurs. Malheureusement pour ces fournisseurs, la pratique a attiré l’attention de la Federal Communications Commission.

La consommation de données des consommateurs a augmenté de façon exponentielle en un peu plus d’une décennie. Selon les communiqués d’information sur le haut débit d’OpenVault, l’utilisation mensuelle des données des ménages a grimpé en flèche, passant d’une moyenne de 9 Go par mois en 2010 à plus de 587 Go par mois en 2023. Cette augmentation marque une augmentation impressionnante de 6 422 % au cours des 13 dernières années.

Malgré cette croissance, certains fournisseurs continuent de limiter la quantité de « données illimitées » que les clients peuvent utiliser avant que les connexions ne soient limitées ou, dans certains cas, même désactivées. La Federal Communications Commission (FCC) a remarqué ces pratiques et prend des mesures pour commencer à recueillir les données nécessaires pour comprendre pourquoi cela est nécessaire.

Présidente @JRosenworcelFCC a demandé le support de ses collègues commissaires pour faire avancer une proposition visant à en savoir plus sur la manière dont les fournisseurs de haut débit utilisent les plafonds de données sur les plans des consommateurs. https://t.co/bBIf2RiCmm – La FCC (@FCC) 15 juin 2023

La FCC souhaite comprendre pourquoi les plafonds de données sont nécessaires, évaluer l’impact sur les consommateurs du haut débit et déterminer si des mesures sont nécessaires pour garantir que les futurs plafonds de données ne nuisent pas à la concurrence des fournisseurs ou à l’accès des consommateurs aux services. Il reconnaît que certains fournisseurs ont supprimé ou retardé leurs plafonds de données en réponse à la pandémie de COVID-19 et à l’augmentation subséquente de l’utilisation du haut débit à domicile. Cependant, certains FAI ont continué à imposer des plafonds ou ont l’intention de les adopter/refaire avec le passage de la pandémie.

De plus, la FCC souhaite obtenir des commentaires, des histoires et des informations de la part des consommateurs décrivant comment ces plafonds de données affectent leur vie et leurs moyens de subsistance. Les consommateurs peuvent remplir le nouveau formulaire Data Caps Experience Form pour fournir à la Commission des informations précieuses de première main sur l’impact de ces plafonds, en se concentrant sur leurs effets sur les consommateurs handicapés, les consommateurs à faible revenu et les communautés historiquement défavorisées ayant un accès limité à l’éducation en ligne. , télésanté et options de travail à distance.

Le @FCC a ouvert un nouveau portail permettant aux consommateurs de partager la manière dont les plafonds de données ont affecté leur accès au haut débit afin d’aider l’agence à comprendre leur impact sur les consommateurs. Partagez des histoires ici : https://t.co/tqzFZEPaIu. – La FCC (@FCC) 15 juin 2023

La présidente de la Commission, Jessica Rosenworcel, estime que l’accès à Internet est un service indispensable, et non un luxe, pour les utilisateurs du monde entier.

« Alors que nous sortons de la pandémie, il y a de nombreuses leçons à tirer sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, en particulier sur ce qu’il faut pour nous garder tous connectés », a déclaré Rosenworcel. « Lorsque nous avons besoin d’accéder à Internet, nous ne pensons pas à la quantité de données nécessaires pour accomplir une tâche, nous savons simplement que cela doit être fait. Il est temps que la FCC jette un nouveau regard sur l’impact des plafonds de données sur les consommateurs et la concurrence. . »



