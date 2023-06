Mercedes-Benz devient le premier constructeur automobile à intégrer ChatGPT dans son système de commande vocale

Qu’est-ce qui vient de se passer? Il n’est probablement pas surprenant que les constructeurs automobiles envisagent d’intégrer ChatGPT dans les assistants vocaux de leurs systèmes d’infodivertissement. C’est pratiquement inévitable, et il semble que Mercedes-Benz sera le premier avec son assistant vocal MBUX « Hey Mercedes ».

Jeudi, Mercedes-Benz a annoncé qu’elle commencerait à tester les versions bêta de son système d’infodivertissement MBUX avec ChatGPT intégré. General Motors a fait une annonce similaire en mars, mais il semble que Mercedes le devance. Son système bêta a commencé à être déployé le vendredi 16 juin auprès des clients américains qui ont opté pour le programme bêta. Le groupe de test comprend plus de 900 000 voitures équipées de MBUX, dont 27 séries de modèles allant de la A 238 à la Z 296.

Mercedes a facilité la participation des clients possédant des véhicules éligibles à l’aide de l’application mobile « Mercedes me » ou en utilisant la commande vocale « Hey Mercedes, je veux rejoindre le programme bêta » dans leur voiture. Après s’être inscrit, la société enverra une mise à jour OTA contenant la version bêta de ChatGPT au système d’infodivertissement de la voiture.

La fonctionnalité utilise le cloud Azure et la plate-forme d’intelligence artificielle de Microsoft pour étendre un assistant vocal embarqué déjà robuste. Hey Mercedes exécute de nombreuses commandes courantes pour contrôler les paramètres du cockpit et d’autres fonctions. Cependant, le système est limité à des tâches prédéfinies, comme « Allumer le courant alternatif » ou « Rechercher une station de radio ».

Avec ChatGPT installé, l’assistant vocal MBUX peut interpréter des commandes non préprogrammées dans la suite Hey Mercedes, comme « Quelles sont les prévisions météo pour San Antonio ? » Cela permet également aux utilisateurs de parler plus naturellement sans se soucier de savoir si le système MBUX comprendra la commande.

Les clients peuvent trouver et obtenir des itinéraires vers des restaurants ou d’autres lieux d’intérêt sans quitter la route des yeux ni lâcher le volant. Les utilisateurs peuvent également poser des questions plus complexes comme l’heure d’arrivée estimée à une destination. Les utilisateurs peuvent même converser avec l’assistant pour passer le temps lors d’un long voyage.

Bien que son système utilise les plates-formes cloud et d’intelligence artificielle de Microsoft, Mercedes promet de conserver « le contrôle des processus informatiques ». Bien que les données soient collectées, elles ne sont pas transmises à Microsoft. Au lieu de cela, il va au Mercedes-Benz Intelligent Cloud, où il est anonymisé, analysé et stocké.

« L’intégration de ChatGPT avec Microsoft dans notre environnement cloud contrôlé est une étape importante sur notre chemin pour faire de nos voitures le centre de la vie numérique de nos clients », a déclaré Markus Schäfer, directeur de la technologie. « Nos clients peuvent toujours compter sur nous pour assurer la meilleure protection possible de la confidentialité de leurs données. Tout est sous un seul grand objectif : redéfinir la relation avec votre Mercedes. »

Mercedes s’attend à ce que la version bêta dure environ trois mois, mais elle n’avait pas de délai pour un déploiement à grande échelle. Les développeurs bêta et les ingénieurs affineront le système en fonction des données et des résultats d’analyse collectés lors des tests. Ils travailleront également sur l’ajout de plus de langues afin que Mercedes puisse introduire l’intégration ChatGPT dans d’autres régions.

