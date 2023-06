Bracken Darrell de Logitech quitte brusquement son poste de PDG

Pourquoi c’est important : Logitech est l’une des marques les plus populaires pour les joueurs et les utilisateurs traditionnels à la recherche de claviers, souris, écouteurs et autres périphériques personnels. L’entreprise subit désormais les effets des conditions de marché post-pandémiques et devra bientôt trouver un nouveau PDG.

Bracken Darrell, président et chef de la direction de Logitech International, a présenté sa démission pour poursuivre « d’autres opportunités ». Guy Gecht, membre du conseil d’administration, dirigera désormais le fabricant suisse de périphériques informatiques en tant que PDG par intérim jusqu’à ce que l’entreprise mène une « recherche mondiale » de candidats internes et externes pour occuper ce poste.

Darrell a déclaré que «l’équipe» de Logitech a accompli beaucoup de choses au cours de ses dix années de mandat. Sous sa direction, la société Swish a décuplé sa valeur marchande, construit une entreprise de visioconférence « à partir de rien », étendu la « petite » entreprise de jeux périphériques de 40 millions de dollars à plus d’un milliard de dollars, transformé une « entreprise de bureau en déclin » en une entreprise de 2 milliards de dollars machine de croissance et a gagné des parts de marché dans presque toutes les catégories d’activités.

Sous la direction de Darrell, Logitech est devenue une excellente entreprise de conception, remportant plus de prix de conception que toute entreprise comparable – 200 l’année dernière seulement – et a obtenu des résultats remarquables en matière de durabilité commerciale. Darrell déclare que Logitech a si bien réussi que c’est maintenant le bon moment de laisser un héritage derrière lui alors que les requins post-pandémiques menacent de dévorer vivante l’activité périphérique.

Logitech a connu une croissance sans précédent pendant les confinements liés à Covid. Les utilisateurs mettaient à niveau leurs ordinateurs en masse pour travailler, étudier et se détendre à la maison pendant que les bureaux, les écoles et les établissements de divertissement étaient fermés. Bien sûr, toutes ces nouvelles machines avaient besoin de périphériques avec une ergonomie améliorée et des fonctionnalités avancées, alors Logitech a prospéré.

Désormais que la pandémie est terminée, les ventes de PC ont diminué, ce qui a considérablement réduit la demande d’accessoires. Dans ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023, Logitech a fait état d’une baisse de 20 % de ses revenus d’une année sur l’autre (960 millions de dollars), avec une nouvelle baisse prévue pour le prochain trimestre (18-22 %).

Bien que Darrell quitte immédiatement son poste de PDG, Logitech a déclaré qu’il resterait dans l’entreprise jusqu’au mois prochain pour assurer une transition en douceur. Gecht, ancien PDG expérimenté et membre du conseil d’administration de Logitech depuis 2019, affirme que la société a encore de nombreuses opportunités de croissance et d’innovation à venir.

