Mercedes-Benz présente le roadster électrique concept One-Eleven avec moteurs à flux axial

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le constructeur automobile allemand de luxe Mercedes-Benz a présenté un concept de roadster électrique inspiré des prototypes emblématiques expérimentaux C 111 des années 1960 et 1970. Appelée Vision One-Eleven, l’hypercar futuriste à deux places a été dévoilée au Mercedes-Benz International Design Center de Carlsbad, en Californie, et comprend diverses technologies qui trouveront leur chemin vers les modèles de production dans les années à venir. La voiture elle-même, cependant, n’atteindra jamais les chaînes de production.

Le Vision One-Eleven présente un design extérieur de style monolithe baigné d’orange métallique, qui, selon la société, est un hommage à l’emblématique C 111. L’intérieur est également un retour au C 111, avec une sellerie brillante bicolore argent et orange. dans la cabine. Dans une déclaration décrivant le style accrocheur du véhicule, le directeur du design de la société, Gorden Wagener, a déclaré que cela reflétait les objectifs de Mercedes-Benz de créer des designs emblématiques.

Bien que la peinture et les panneaux extérieurs fluides soient de loin les éléments de conception les plus remarquables du concept-car, il emprunte également des caractéristiques à d’autres véhicules Mercedes-Benz emblématiques du passé. L’une d’elles est les portes papillon qui ont été lancées par la Mercedes-Benz 300 SL au début des années 50. Ils faisaient également partie intégrante des coupés C 111, il est donc logique que Mercedes-Benz les inclue dans le nouveau modèle.

Malgré tout le flair du design rétro, la chose la plus remarquable à propos du nouveau concept est son groupe motopropulseur électrique de pointe qui présente des technologies qui, selon la société, seront dirigées vers les véhicules de production. Le Vision One-Eleven est également expédié avec une batterie à cellules cylindriques refroidie par liquide qui utilise la chimie des cellules développée pour la Formule 1 par les ingénieurs de la division High Performance Powertrain de Mercedes-AMG à Brixworth, en Angleterre.

Le Vision One-Eleven est expédié avec deux moteurs électriques à flux axial montés sur l’essieu arrière qui, selon la société, sont nettement plus légers et plus compacts que les groupes motopropulseurs à flux radial actuellement utilisés dans la grande majorité des véhicules électriques, tout en offrant plus de puissance pour de meilleures performances. . Les moteurs à flux axial sont plus efficaces que leurs homologues à flux radial, car le flux électromagnétique est parallèle à l’axe de rotation du moteur, par opposition à la perpendiculaire. Les moteurs à flux axial ont également « des réserves de puissance considérablement plus élevées et plus durables, ce qui offre un tout nouveau niveau de performances ».

Un autre avantage de la nouvelle technologie est son faible encombrement, qui la rend plus petite et plus légère, réduisant ainsi le poids de la voiture et économisant de l’espace en même temps.

Le constructeur automobile a déclaré que les moteurs basés sur la nouvelle technologie ne nécessitent qu’un tiers de l’espace occupé par un moteur à flux radial, offrant ainsi beaucoup plus de liberté aux ingénieurs et aux concepteurs pour utiliser de manière créative l’espace supplémentaire et profiter du poids réduit. Les moteurs à flux axial sont développés par la filiale britannique à 100% de Mercedes, Yasa, pour être utilisés dans ses véhicules électriques de nouvelle génération, et seront produits dans l’usine de Berlin-Marienfelde de la société.

